Компрессы не должны быть ледяными! Как правильно оказать помощь при тепловом ударе

В Беларусь пришло долгожданное лето, а вместе с ним и изнуряющая жара. За последние дни во многих регионах уже побиты температурные рекорды! Чем опасны длительные прогулки на открытом воздухе, когда солнце в зените? Яна Васильченко, врач общей практики УЗ «30-я городская клиническая поликлиника»:

Тепловой удар – это то состояние организма, которое развивается при длительном воздействии высокой температуры на организм человека. Пациент может быть в алкогольном опьянении, естественно, у него быстрее случится тепловой удар, либо прием медикаментозных препаратов.

Эксперты напоминают, что первый и главный признак теплового удара – высокая температура тела. Еще один сигнал – красная, очень сухая или, наоборот, влажная кожа и учащенный пульс. Среди других распространенных симптомов: головная боль, головокружение, тошнота и потеря сознания.

Яна Васильченко:

Перенести пациента в более прохладное помещение, сделать ему холодные компрессы, положить в области лба, груди, в подмышечную и в паховую область.

Помните, компрессы не должны быть ледяными, иначе они вызовут обратный эффект – развитие сосудистого спазма и потерю сознания. Яна Васильченко:

Наложив компрессы, должны пациенту снять одежду и продолжать протирание прохладной водой. Если пациент потерял сознание, мы ложим его горизонтально, чтоб голова была пониже, производим похлопывание по щекам, протираем мочки уха и подносим нашатырный спирт к носу.

После того, как человек пришел в себя, ему нужно выпить сладкий некрепкий чай и отказаться от употребления кофе и алкогольных напитков. Но если в результате теплового удара развилась сердечная недостаточность и появились судороги, немедленно вызывайте скорую медицинскую помощь! Так как же не стать жертвой теплового удара? Вероника Макаревич, корреспондент:

В первую очередь медики рекомендуют соблюдать строгий питьевой режим, а это значит выпивать до двух литров жидкости в день, но избегать сладких газированных напитков.

Марчик Екатерина, врач общей практики УЗ «30-я городская клиническая поликлиника»:

Избегать чрезмерного использования косметических средств, потому что это снижает сопротивляемость кожи, способствует возникновению инфекций кожи. Следует избегать тяжелых физических и умственных нагрузок.