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Компрессы не должны быть ледяными! Как правильно оказать помощь при тепловом ударе

17 июня 2019 07:26
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В Беларусь пришло долгожданное лето, а вместе с ним и изнуряющая жара. За последние дни во многих регионах уже побиты температурные рекорды! Чем опасны длительные прогулки на открытом воздухе, когда солнце в зените?

Яна Васильченко, врач общей практики УЗ «30-я городская клиническая поликлиника»:
Тепловой удар – это то состояние организма, которое развивается при длительном воздействии высокой температуры на организм человека. Пациент может быть в алкогольном опьянении, естественно, у него быстрее случится тепловой удар, либо прием медикаментозных препаратов.

Компрессы не должны быть ледяными! Как правильно оказать помощь при тепловом ударе-1

Эксперты напоминают, что первый и главный признак теплового удара – высокая температура тела. Еще один сигнал – красная, очень сухая или, наоборот, влажная кожа и учащенный пульс. Среди других распространенных симптомов: головная боль, головокружение, тошнота и потеря сознания.

Компрессы не должны быть ледяными! Как правильно оказать помощь при тепловом ударе-4

Яна Васильченко:
Перенести пациента в более прохладное помещение, сделать ему холодные компрессы, положить в области лба, груди, в подмышечную и в паховую область.

Компрессы не должны быть ледяными! Как правильно оказать помощь при тепловом ударе-7

Помните, компрессы не должны быть ледяными, иначе они вызовут обратный эффект – развитие сосудистого спазма и потерю сознания.

Яна Васильченко:
Наложив компрессы, должны пациенту снять одежду и продолжать протирание прохладной водой. Если пациент потерял сознание, мы ложим его горизонтально, чтоб голова была пониже, производим похлопывание по щекам, протираем мочки уха и подносим нашатырный спирт к носу.

Компрессы не должны быть ледяными! Как правильно оказать помощь при тепловом ударе-10

После того, как человек пришел в себя, ему нужно выпить сладкий некрепкий чай и отказаться от употребления кофе и алкогольных напитков. Но если в результате теплового удара развилась сердечная недостаточность и появились судороги, немедленно вызывайте скорую медицинскую помощь!

Так как же не стать жертвой теплового удара?

Вероника Макаревич, корреспондент:
В первую очередь медики рекомендуют соблюдать строгий питьевой режим, а это значит выпивать до двух литров жидкости в день, но избегать сладких газированных напитков.

Компрессы не должны быть ледяными! Как правильно оказать помощь при тепловом ударе-13

Марчик Екатерина, врач общей практики УЗ «30-я городская клиническая поликлиника»:
Избегать чрезмерного использования косметических средств, потому что это снижает сопротивляемость кожи, способствует возникновению инфекций кожи. Следует избегать тяжелых физических и умственных нагрузок.

Компрессы не должны быть ледяными! Как правильно оказать помощь при тепловом ударе-16

И не забывайте, головные уборы, солнцезащитные кремы и свободная одежда из натуральных тканей также помогут безболезненно пережить жару.

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