Кто может оперироваться бесплатно, и как попасть на приём в РКМЦ? Интервью с Ириной Абельской

Новости Беларуси. День медицинского работника отмечаем 16 июня. Какие слова благодарности ни говори, все равно их будет мало. Если речь идет о тех, кто действительно каждый день лечит тело и душу, спасает жизни. В гостях у программы «Неделя» – главный врач Республиканского клинического медицинского центра Ирина Абельская. Юлия Огнева, СТВ:

Ирина Степановна, вот уже полтора года вы здесь, на новом месте. В промышленности есть такое понятие, как выйти на проектную мощность. Скажите, вы уже вышли на проектную мощность? «Мощность медицинского центра рассчитана на 250 посещений в смену»

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического центра управления делами Президента Беларуси:

Да, если говорить на промышленном термине. Мы в полном объеме эксплуатируем наше медицинское оборудование, мы отработали логистику, маршрутизацию наших пациентов. Все направления лечебно-диагностического процесса, который сегодня может быть представлен, он есть в нашем медицинском центре. Юлия Огнева:

Насколько вы рассчитаны? Ирина Абельская:

Мощность нашего медицинского центра рассчитана на 250 посещений в смену в поликлинике и на 120 коек стационара.

«Мы являемся первым и пока единственным центром роботизированной хирургии в Республике Беларусь» Юлия Огнева:

Наверняка есть какие-то направления, которыми гордитесь большего всего? Ирина Абельская:

Я бы отметила такое направление, как хирургия, в первую очередь, лапароскопическая малоинвазивная, эндоскопические направления. Если вы знаете, мы являемся первым и пока единственным центром роботизированной хирургии в Республике Беларусь. Мы развиваем кардиохирургическую помощь – и не только нашим прикрепленным гражданам, но и всем остальным жителям Республики Беларусь. Не было эффективного результата, если бы за этими операциями не стояло бы очень грамотное реабилитационное направление. Потому что постоперационный период, те реабилитационные технологии, которые сегодня присутствуют в мире, они есть и в нашем лечебном учреждении. У нас прекрасная диагностическая база, которая позволяет нам проводить полный цикл диагностики, лечения, профилактики, раннего выявления многих заболеваний. «За 2018 год сделали 218 кардиохирургических операций абсолютно бесплатно»

Юлия Огнева:

Конечно, больше всего наших телезрителей интересует, а можно ли к вам попасть? По опыту прошлых лет существует такое представление – «Ну это же лечкомиссия, это же не для всех». Ирина Абельская:

Для всех, абсолютно для всех. Я ранее говорила о высокотехнологичных медицинских вмешательствах, таких как кардиохирургическое, хирургическое лечение онкологических пациентов определенной нозологии. Эти пациенты у нас оперируются бесплатно. За 2018 год сделали 218 кардиохирургических операций абсолютно бесплатно гражданам Республики Беларусь. В то же время есть много направлений: диагностических, лабораторных обследований, консультации узких специалистов, возможно, желание получить несколько иные условия пребывания (ведь пациенты тоже разные), у нас для этого тоже созданы все условия и возможности. О стоимости услуг в сравнении с частными медцентрами: «У нас цены пониже» Юлия Огнева:

Мы не будем говорить о конкретных ценах, но в целом, можно ли как-то сравнить с частными медицинскими центрами? Это выше или это ниже, или это на уровне?

Ирина Абельская:

Вы знаете, если честно, мы даже не ставим такую задачу постоянного мониторинга. Мы находимся несколько в другом нормативно-правовом поле по формированию цены с частными медицинскими центрами. Кстати, какое-то время тому назад один из телеканалов, ваши коллеги проводили сравнение цен на диагностические исследования в нашем центре и в частных медицинских. И мы оказались интереснее, выгоднее для наших потенциальных пациентов. То есть у нас цены пониже. «Вообще, очередь – это нормально. Это все должны понимать» Юлия Огнева:

А очередь большая, если на платные услуги?

Ирина Абельская:

Она присутствует. Вообще, очередь – это нормально. Это все должны понимать. Да, наши пациенты говорят о том, что им не удалось записаться в течение одного дня или в течение двух дней, трех... Надо понимать, что нигде в мире это невозможно. Экстренная помощь, неотложная помощь должна оказываться в данный момент в эту секунду и максимально быстро. Всё, что касается плановой медицинской помощи – плановой диагностики, планового визита к узким специалистам, плановой операции – это всё имеет свои временные границы. Мы имеем очередность небольшую. У нас диагностику можно пройти в течение недели максимально. Очень востребованы такие виды исследования, как консультация маммолога с последующим циклом обследований. Там очередность несколько дольше. «Если у нас здоровое окружение, мы спокойны и можем максимально отдаваться нашему любимому делу» Юлия Огнева:

Сегодня праздник – День медицинского работника. Конечно, телеканал СТВ и я лично Вас поздравляем.