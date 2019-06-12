В Минске скорую помощь усилят 20 бригадами на время проведения II Европейских игр

Новости Беларуси. На 20 бригад увеличится столичная служба скорой помощи во время проведения II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, в деревне спортсменов будут работать круглосуточные амбулатории, в которых уже есть самое современное оборудование. Обновление оснащения коснется не только объектов Европейских игр, но и всех стационарных медицинских учреждений столицы.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В 2019 году выделено на это 19 миллионов белорусских рублей. Мы планируем закупку эндоскопического оборудования, оборудования для функциональной диагностики, оснащение реанимационной службы, в первую очередь детской. Это будет 6-я городская клиническая больница, детская инфекционная клиническая больница. Несколько единиц оборудования будут получать все стационары.