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В Минске скорую помощь усилят 20 бригадами на время проведения II Европейских игр

12 июня 2019 17:31
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Новости Беларуси. На 20 бригад увеличится столичная служба скорой помощи во время проведения II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске скорую помощь усилят 20 бригадами на время проведения II Европейских игр-1

Кроме того, в деревне спортсменов будут работать круглосуточные амбулатории, в которых уже есть самое современное оборудование. Обновление оснащения коснется не только объектов Европейских игр, но и всех стационарных медицинских учреждений столицы.

В Минске скорую помощь усилят 20 бригадами на время проведения II Европейских игр-4

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В 2019 году выделено на это 19 миллионов белорусских рублей. Мы планируем закупку эндоскопического оборудования, оборудования для функциональной диагностики, оснащение реанимационной службы, в первую очередь детской. Это будет 6-я городская клиническая больница, детская инфекционная клиническая больница. Несколько единиц оборудования будут получать все стационары.

В Минске скорую помощь усилят 20 бригадами на время проведения II Европейских игр-7

В этом году в инвестиционную программу Минска включено 27 объектов здравоохранения. Четыре планируют ввести в эксплуатацию до конца года, в том числе новую подстанцию скорой помощи на улице Сырокомли.

В Минске скорую помощь усилят 20 бригадами на время проведения II Европейских игр-10

# Европейские игры # Здоровье # Сергей Малышко # Фотофакт

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