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В Минске изменится стоимость проживания в общежитиях: рассчитывать сумму будут по-новому

06 февраля 2018 15:44
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Новости Беларуси. Итоговая сумма будет зависеть от размера базовой величины, месторасположение здания, его площади, уровня комфортности (блочное или коридорного типа), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне начнут учитывать и финансовые возможности организаций, в чьем ведении находится общежитие.

Напоминаем, в среднем месяц проживания в студенческих общежитиях обходится от 9 до 30 рублей. 30-метровый блок квартирного типа обойдется около 50 рублей в месяц, а за 14-метровую комнату в общежитии коридорного типа – примерно 20 рублей.

Больше новостей экономики за 6 февраля здесь.

# общество # Общежития в Минске

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