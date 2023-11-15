Белорусы разработали приложение для подготовки к родам. Посмотрите, как ИИ поможет будущим родителям

Как правильно готовиться к родам и на что обращать внимание при воспитании малышей, подскажет виртуальный ассистент.
Как правильно готовиться к родам и на что обращать внимание при воспитании малышей, подскажет виртуальный ассистент.
Диана Мардас, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения Белорусского государственного медицинского университета:
Стартовал сам курс с семи образовательных блоков: что будет в женской консультации, как и чем будут наполнены визиты, как будет меняться организм, как собираться в роддом, как готовиться к родам, как дышать, что будет в роддоме. 18 практикующих специалистов помогали нам создавать программу подготовки к родам «Мы ждем ребенка». Это врачи-акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи, психологи, даже фитнес-тренеры. Это врач-анестезиолог, который рассказывает, какие методы обезболивания родов у нас существуют.
Подробности в видеоматериале.