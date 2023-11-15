Более 200 болезней можно вылечить иглоукалыванием. Рассказываем об эффектах и противопоказаниях

Китайская медицина давно доказала свою эффективность. Так, с помощью иголок врач воздействует на активные точки в разных частях тела, при этом место и глубина определяются индивидуально.

Олег Домород, заведующий отделением традиционной китайской медицины Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:

На сегодня мы используем иглоукалывание при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях нервной системы. Это различные стрессовые ситуации, то, что сейчас называют реакция адаптации. Иногда некоторые аллергические заболевания. Мы берем хронические заболевания в стадии обострения. Мы снимаем стадию обострения и делаем ремиссию хронического заболевания наиболее длительной.

Свыше 200 болезней можно вылечить благодаря акупунктуре.