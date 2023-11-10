Гиперактивность у детей. Узнали у психологов о причинах, симптомах и методах лечения

Импульсивность, неусидчивость, игнорирование правил поведения, трудности с самоорганизацией, забывчивость – признаки патологического состояния, как следствие, гиперактивности. Такой диагноз требует своевременной и комплексной коррекции.

Галина Швец, детский психолог: Гиперактивность появляется с рождения. Первые признаки гиперактивности можно определить у ребенка 2-3 лет. Но диагноз ставится, когда ребенку 6-7 лет. Этот диагноз может поставить только доктор. И очень часто гиперактивность путают с активностью.

Юлия Ментюк, психолог:

Гиперактивность проявляется через то, что ребенку тяжело удерживать именно концентрацию внимания, у него повышенная двигательная активность, он влипает в разные истории. Дети, которые елки переворачивают, это гиперактивные дети чаще всего.

На развитие заболевания влияют генетические факторы, затяжные или стремительные роды, стрессы во время беременности, неправильное питание, курение.