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Гиперактивность у детей. Узнали у психологов о причинах, симптомах и методах лечения

10 ноября 2023 09:38
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Импульсивность, неусидчивость, игнорирование правил поведения, трудности с самоорганизацией, забывчивость – признаки патологического состояния, как следствие, гиперактивности. Такой диагноз требует своевременной и комплексной коррекции.

Гиперактивность у детей. Узнали у психологов о причинах, симптомах и методах лечения-1

Галина Швец, детский психолог:
Гиперактивность появляется с рождения. Первые признаки гиперактивности можно определить у ребенка 2-3 лет. Но диагноз ставится, когда ребенку 6-7 лет. Этот диагноз может поставить только доктор. И очень часто гиперактивность путают с активностью.

Гиперактивность у детей. Узнали у психологов о причинах, симптомах и методах лечения-4

Юлия Ментюк, психолог:
Гиперактивность проявляется через то, что ребенку тяжело удерживать именно концентрацию внимания, у него повышенная двигательная активность, он влипает в разные истории. Дети, которые елки переворачивают, это гиперактивные дети чаще всего.

На развитие заболевания влияют генетические факторы, затяжные или стремительные роды, стрессы во время беременности, неправильное питание, курение.

Подробнее в видео.

# Дети # Здоровье # Галина Швец # Юлия Ментюк # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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