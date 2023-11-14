Более 60% населения живёт с инсулинорезистентностью. Рассказываем, что это такое

Скрытый преддиабет, глюкозотолерантность, метаболический синдром. Все это названия одного и того же патологического состояния организма – инсулинорезистентности. Более 60 % населения живет с таким недугом, большинство из которых даже не подозревает о своем диагнозе!

Ирина Артющик, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Инсулинорезистентность – это нечувствителность к инсулину. Инсулин – это гормон, который является своеобразным ключиком. Он открывает дверь к глюкозе, и она поступает в клетку. Когда развивается инсулинорезистентность, этот процесс нарушается, поэтому поджелудочной железе надо вырабатывать инсулина гораздо больше, чем она вырабатывает в нормальном состоянии, чтобы ликвидировать эту инсулинорезистентность количеством инсулина. Когда инсулина вырабатывается много, нарушаются биохимические процессы в организме.

Заподозрить инсулинорезистентность можно по нескольким признакам – это повышенная потливость, увеличение массы тела и сложности при похудении, постоянный аппетит и увеличение окружности талии. У женщин – более 90 сантиметров, у мужчин – более 100. Ирина Артющик:

Долго существующая инсулинорезистентность приводит к набору веса, ожирению, развитию сахарного диабета, нарушению функций очень многих эндокринных и других желез в организме. У женщин часто развивается бесплодие, у мужчин – эрективная дисфункция. Развивается артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, нарушается липидный состав крови. И масса других неприятных вещей.

Простой анализ крови на сахар не диагностирует такое состояние, обнаружить его можно только после специальных анализов, назначенных в кабинете у эндокринолога. Ирина Артющик:

По лабораторным методам обычно доктор назначает исследование глюкозы крови, уровня инсулина, С-пептида, есть еще индекс Хома. Который показывает степень инсулинорезистентности. Уходит инсулинорезистентность на фоне правильного питания, правильного образа жизни, иногда – назначения медикаментов очень легко. И гораздо лучше заняться профилактикой инсулинорезистентности, лечением, чем столкнуться с теми состояниями, к которым инсулинорезистентность приводит.

Инсулинорезистентность может очень медленно и долго разрушать наш организм и способствовать его преждевременному старению. Такое состояние может привести к необратимым последствиям в виде сахарного диабета. Однако своевременная диагностика и лечение позволят избавиться от инсулинорезистентности всего за несколько месяцев.