Новости Беларуси. Белорусские онкологи в диагностике и лечении рака вышли на уровень ведущих государств мира. Эта проблема по-прежнему для нас актуальна — на учете по всей республике 270 тысяч пациентов. Однако сегодня — во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями — медики констатируют: смертность от рака в нашей стране за последние пять лет снизилась на 12%. Таких успехов удалось добиться благодаря современному оборудованию и внедрению новейших методик лечения.

Медик по образованию, она всегда следила за своим здоровьем. Но рак не выбирает. В 39 у Виктории диагностировали опухоль молочной железы. Как-то сразу ее яркая счастливая жизнь приобрела совсем другие краски. Но признается, отчаялась на миг. Полгода тому Викторию успешно прооперировали, а сюда она вернулась на плановую реконструкцию груди.

Виктория:

Когда узнала о диагнозе, и слезы и все. У меня же дети, думаешь, с кем же они останутся? Такие мысли были. Но потом, когда приходит понимание того, что, в принципе, это не конец. Первая стадия, не так все плохо.

Ранняя диагностика рака — 99% успеха. Уже доказано: на первой, второй стадиях излечить можно каждого. Главное вовремя поставить диагноз. Сегодня в стране работают 4 скрининговых программы: на рак предстательной, молочной железы, шейки матки и кишечника. Тем временем весь мир отмечает тенденцию роста онкозаболеваниями, не исключение и Беларусь. Но говорить сегодня можно не только о наболевшем. Смертность от рака в нашей стране за последние пять лет снизилась на 12%.

Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера:

Для онкологической патологии важен показатель годичная летальность, 5-летняя выживаемость и 10-летняя выживаемость. Мы также наблюдаем положительные моменты, то есть у нас растет 5-летняя и 10-летняя выживаемость. И снижается процент годичной летальности.

Добиться результатов позволил курс, взятый некогда на оздоровление онкологии в целом. В руках врачей сегодня современное оборудование, новейшие технологии и методики лечения.

Валентина Железная, СТВ:

Вот это новейшее оружие белорусских онкологов. Этот аппарат лучевой диагностики пока единственный в СНГ. Его внешний дизайн впечатляет, но больше всего поражает сердце аппарата. Оно по инженерной мысли ничем не уступает космическому кораблю.

Директор Минского городского онкологического диспансера с гордостью рассказывает о возможностях аппарата. Заложенные в нем программы с ювелирной точностью позволяют воздействовать на пораженные зоны, почти не повреждая здоровые ткани.

Владимир Караник, главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера:

Столкнулись с тем, что пациенты, которые проходили лечение по поводу рака, особенно левой молочной железы, имеют более высокий риск сердечных проблем за счет того, что в зону облучения попадало сердце. На сегодняшний момент эта методика, когда облечение проводят только на вдохе, легкое расправляется, оттесняет сердце, оно выходит их зоны облучения. Соответственно, эта методика позволяет практически свести к нулю риск кардиальных проблем у женщин через 10–15 лет после завершения лечения.

Сегодня по всей стране на учете онкологических больных — более 270 тысяч человек. Среди них не только люди, которые борются с раком, но и те, кто уже победил коварную болезнь и убедился: рак — не приговор, а все-таки диагноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.