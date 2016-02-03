Светлана Кашицкая, диетолог, кандидат педагогических наук в программе «УТРО» на СТВ

С чего нужно начинать свой день, чтобы организму было хорошо и комфортно?

Светлана Кашицкая, диетолог, кандидат педагогических наук:

Нужно начинать с воды. Стакан воды поставьте прямо возле кровати. Звенит будильник. Никуда не идите. Выпейте комфортное количество воды, которое вам хочется.

Многие диетологи рекомендуют пить до 4 литров воды. Для чего это нужно?

Светлана Кашицкая, диетолог, кандидат педагогических наук:

Каждый человек может рассчитать количество воды, которое ему реально необходимо. Возьмите свой вес, умножьте его на цифру 0, 03. Это будет ваше индивидуальное количество воды, которое вам необходимо. Но в среднем считается, что каждому человеку необходимо 8 стаканов воды. Это обязательное количество. А если вы тренирующийся человек, то ваша порция –12. Причем, только вода. Я разрешаю 500-700 мл. в этом количестве. Чтобы был ни в коем случае не сок. Сок – это еда для организма, это не питье. А именно травяные чаи, может быть, даже фруктовые, но самое главное – содержат ли они сахар.

Стоит ли думать о диете круглые сутки? Необходима ли она абсолютно всем?

Светлана Кашицкая, диетолог, кандидат педагогических наук:

Нужно определить индекс массы тела. Это тот показатель, единственный второстепенный «звоночек», который вам покажет, находитесь ли вы в весе вашего здоровья или у вас есть риск уже сопутствующих заболеваний или ожирения.

Существует очень много различных диет. Но ведь… В диете есть и большой вред.

Светлана Кашицкая, диетолог, кандидат педагогических наук:

Если говорить о понятии «диетология», то это – наука о лечебном питании. Я не являюсь сторонником ни одной из этих диет, потому что я – врач.

Все диеты, которые ныне популярны, – это белковые диеты, которые запрещают есть углеводы, – они очень результативны. Но есть одно «но». Ну, вот к примеру, сказано: «Исключите углеводы!», допустим, по-другому: «Не ешьте конфеты!» и что, вы чему-то научили кого-то? Нет!

Я считаю, что нужно научить красиво человека жить с этими привычками. Если я люблю конфеты, я буду их есть. Если я «масоедка», я буду есть мясо. Если я не могу жить без супа, то мне нужен этот суп. И вот это – самое правильное, когда диетолог может сохранить привычки человека, но при этом сделать так, чтобы он снизил вес и находился в весе, который улучшит его самочувствие и здоровье.