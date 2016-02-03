«Я особенный ребенок»: мальчик, который в 15 выглядит, как старик, – о жизни с редким заболеванием

Новости Индии. У 15-летнего Нихала Битлы из индийского города Мумбаи синдром Хатчинсона-Гилфорда (прогерия). Из-за него тело мальчика стареет в 8 раз быстрее обычного. У Нихала уже выпали волосы, появились глубокие морщины и одрябли конечности.



Фото. Нихал Битла

Помимо внешних признаков ускоренного старения, парня мучают проблемы со здоровьем. Его суставы потеряли гибкость, из года в год ухудшается выносливость, частыми становятся вывихи. Шринивас Битла, отец Нихала:

У сына начали появляться пятна на теле с раннего возраста, но не с самого рождения. Нам казалось, что они не опасны. Но его состояние ухудшалось, и мы обратились к врачам. Они сказали, что это генетическое заболевание.



Фото. Нихал Битла с отцом и сестрой

Удивительно, но его мозг остается молодым. Сейчас подросток увлекается игрушечными роботами, интернетом и рисованием. Его 11-летняя сестра Вайшнави помогает ему с уроками, Нихал обучается на дому. Нихал Битла:

Я гуляю и играю со своей сестрой, она за мной ухаживает. Если кто-то начнет меня дразнить, она разберется с обидчиком. Мальчик когда-то ходил в школу и поначалу даже ладил с ровесниками. Но после выхода болливудского фильма «Паа» («Папочка») о больном прогерией мальчике Ауро, сверстники начали дразнить Нихала из-за необычной внешности. Шринивас Битла, отец Нихала:

Над ним смеялись даже за пределами школы. Нихал не смог этого выдержать и отказался посещать занятия. Вдобавок, его здоровье ухудшалось. Поэтому мы решили обучать его на дому.



Фото. Нихал с Вайшнави

Прогерия – неизлечима. Нихал осознает это, оэтому составил список желаний. Нихал Битла:

У меня 3 большие мечты. Сначала я хотел проехаться на Lamborghini. Мне это удалось. Скоро я увижу робота-андроида ASIMO. И останется посетить парк Диснейленд. Из всех горок мне больше всего нравится огромное колесо обозрения с Микки Маусом!



Фото. Нихал Битла