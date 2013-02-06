Все мифы о язвенной болезни 12-перстной кишки и желудка

Новости Беларуси. Язва – отзываются о людях колких на язык. Конечно же, в шутку. Когда же медики объявляют о диагнозе язва пациентам – им становится не до смеха, ибо несравним тот словесный пожар с пожаром, который развивается внутри организма в желудке.

С прежних времен в народе сохранилось немало ошибочных представлений об этой болезни и о ее причинах. Плохое питание? Злоупотребление алкоголем и другие нездоровые пристрастия? Наконец, банальный стресс или наши ежедневные нервы? Что же на самом деле является причиной развития язвы? Как же современная гастроэнтерология смотрит на истоки развития язвы желудка и 12-перстной кишки? На эти вопросы ответит гостья нашей сегодняшней программы.

Сегодня наш разговор пойдет о язвенной болезни, и начнем мы его, пожалуй, с причины. Что является причиной и каковы теории возникновения язвенной болезни?

Маргарита Хруцкая, доцент 1-й кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории:

Большинство зарубежных стран считают началом изучения описание Крувелье, и он писал таким образом: «Изучение причин простой язвы желудка покрыто глубоким мраком. И вопрос о том, почему в одном-единственном месте желудка происходит глубокое поражение слизистой оболочки, а все другие, расположенные рядом участки, сохраняют здоровую ткань». Вот это вопрос, на который ни он не смог ответить, и долгие годы вопрос оставался без правильного ответа. На сегодняшний день установлено, что 95% язв 12-перстной кишки и почти 70% язв желудка ассоциированы с инфекцией хеликобактер пилори.

А коль мы коснулись уже этого микроба, в который мы упираемся как в основу возникновения язв, вот что это, все-таки, за микроб такой, в чем его агрессия, опасность, и каково его многообразие?

Маргарита Хруцкая, доцент 1-й кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории:

Впервые хеликобактер пилори был описан двумя австралийскими учеными: Маршаллом и Уорреном в 1983 году. Микроорганизм попадает в организм человека из внешней среды, то есть наиболее распространенный путь инфицирования орально-фекальный, вместе с тем доказан и орально-оральный путь распространения инфекции. Поэтому инфекция может попасть со слюной от человека к человеку, и это надо иметь в виду в бытовых, прежде всего, условиях.

То есть в какой-то степени мы можем сказать, что это передается от человека к человеку?

Маргарита Хруцкая, доцент 1-й кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории:

Да. Это одна из немногих инфекция, которая может передаваться от человека к человеку, в основном, со слюной. Спустя примерно 22 года эти 2 ученых были удостоены Нобелевской премии. Этот факт свидетельствует, конечно же, о важности данного открытия. И на основании этого открытия в дальнейшем стала строиться тактика лечения язв с использованием методов терапии, уничтожающей данный микроорганизм и уменьшающий тем самым риск осложнения язв и рецидивы язв.

Интересный факт. В самостоятельную нозологическую форму язва была выделена в 1829 году французским врачом Крувелье почти 2 века назад. Но вопросов, почему эта напасть портит кровь человечеству, не убавилось. Как, впрочем, и обычных представлений о язве у простого обывателя. К примеру, многие до сих пор считают, что язва возникает от неправильного питания. Особенности питания любые не являются причиной возникновения язвы. Не то, чтобы все жареное, острое, жирное не наносит вреда нашему организму, нет, скорее, наоборот. Но к причине возникновения язвы неправильное питание не имеет никакого отношения.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Хеликобактерной инфекцией может заразиться любой пациент. Это ведь микроорганизм, то есть инфицирование может произойти у любого из нас.

Еще принято считать, что язвенная болезнь больше «любит» мужчин.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Инфицирование может происходить у пациентов любого пола.

Нарушение элементарных правил гигиены – и вот болезнь перекочевала и к трезвеннику, и к поклоннику сбалансированного питания, и даже к ребенку.

Евгений Храмков, заведующий эндоскопическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Таким образом происходит инфекция. Ну, попили из одного стакана 2 человека.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Инфицироваться дети начинают еще в детстве. Чаще всего инфицирование происходит в семье.

Наследственность здесь имеет весьма относительный характер.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Конечно, если есть генетическая предрасположенность в какой-то семье, об этом знают, болезнь из поколения в поколение передается. Если пациенты будут соблюдать условия, конечно, есть надежда на то, что они могут не заболеть.

Люди старшего поколения зарабатывают язву в результате приема некоторых лекарственных препаратов.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Чаще всего, конечно, это возникает у пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы, с болезнями позвоночника и суставов.

По иронии судьбы, во многих больницах отделения неврологии и гастроэнтерологии находятся по соседству. Одно лечим, другое калечим? Увы.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Если препарат принимается годами, конечно, избежать этого очень сложно.

А теперь – о стрессе, причине, на которую списывают сегодня практически все болезни. Но в отношении с язвой это стресс иного порядка.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Стресс язвы – это совершенно другое понятие. Это острое эрозивное состояние гастогинальной зоны критически больных пациентов с тяжелой соматической патологией.

Речь идет о самом настоящем взрыве внутри организма.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Это особое состояние, очень тяжелое, поэтому, зная об этом, в отделениях, обычно интенсивной, терапии, всем этим пациентам профилактически назначается ингибитор протонного насоса внутривенно.

Да, совсем забыли, курение. Что-что, а язва без этой вредной привычки – не язва. Так считает обыватель.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Нет связи язвы с курением, алкоголем.

Напрямую – да, но ослабляет организм в целом, прежде всего, иммунитет.

Евгений Храмков, заведующий эндоскопическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Иммунитет – это такое комплексное понятие.

А напоследок – еще одно ошибочное представление о язве: о сезонной периодичности ее обострений и ремиссий.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Хеликобактерная инфекция – это не грипп, поэтому заболеть этой инфекцией можно в любой момент. Сезонности мы давно уже не прослеживаем.

Остаются только факты, их немного, проверенные наукой.

Теперь нет такого жесткого типажа язвенника, так, как мы говорили раньше, это, как правило, астеник, курящий, употребляющий спиртные напитки, алкоголь довольно часто, неправильно питающийся. Если человек инфицирован хеликобактер, язва может развиться и у ведущего здоровый образ жизни пациента, и пациента, который, в общем, иногда пренебрегает правилами здорового образа жизни.

Маргарита Хруцкая , доцент 1-й кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории:

Да, конечно, безусловно, главную роль, все-таки, играет, бесспорно, инфекция. Другой вопрос, что инфицированны хеликобактер пилори очень большое количество населения, примерно до 70% по нашей республике. Но язвы, как известно, по статистике, развиваются примерно от 5 до 7 % населения. Все связано с тем, что не все штаммы хеликобактер пилори являются патогенными. Патогенные штаммы изучены. На сегодняшний день уже более 24 типов выделено данного микроорганизма, патогенные штаммы опасны, изучены механизмы патогенности хеликобактер пилори, механизмы защиты его от внешних факторов, в частности, от повреждающих компонентов желудочного сока. И, бесспорно, человек, который не всегда ведет здоровый образ жизни, имеет риск заболеть, но вместе с тем и те, кто ведет здоровый образ жизни, при инфекции хеликобактерной имеют возможность получить язву.

Все наши программы нацелены на то, чтобы люди могли предупредить или избежать того или иного заболевания. Что делать, если язвы не удалось избежать? Пациент приходит к врачу с определенными жалобами. По каким симптомам врач может определить, что у него язва желудка или язва 12-перстной кишки?

Маргарита Хруцкая, доцент 1-й кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории:

Следует сразу подчеркнуть, что для язв нет ни одного патогномоничного симптома (патогномоничный симптом – симптом, однозначно описывающий определенную болезнь). Но самым частым признаком является боль. Она локализуется, как правило, в области проекции язвы на переднюю брюшную стенку. Поэтому может быть в правом подреберье, если язва 12-перстной кишки, может быть в подложечной области, если это язва желудка. Боль, в отличие от болей в брюшной полости другой этиологии, как правило, имеет определенный ритм и связь с приемом пищи. Общее правило таково: чем выше в пищеварительном тракте расположена язва, тем раньше после приема пищи возникает боль. Поэтому самые ранние боли после еды возникают при язве кардиального отдела желудка. Позже, примерно через полчаса, если язва локализуется в теле желудка, около часа – при язвах пилорического отдела желудка, и примерно через 1,5 – 2 часа, если язва локализуется в 12-перстной кишке. Кроме этого, типично, что при язвах пилорического отдела желудка и 12-перстной кишки пища приносит облегчение пациентам. Поэтому пациенты стараются кушать чаще, учитывая, что это благоприятно сказывается на общем состоянии.

Говорят: «Ой, у меня голодные боли, мне нужно срочно поесть».

Маргарита Хруцкая, доцент 1-й кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории:

Да, правильно, еда облегчает ситуацию, даже прием просто воды обычной тоже облегчит болевой синдром. Когда-то в прошлом пациенты широко пользовались содой. Это абсолютно неверно. Их даже называли содаманами. Даже в сове время при обходах в больницах известный врач-терапевт Боткин говорил о том, что если на тумбочке возле кровати пациента нет стакана молока или сливок, то это явно не пациент, страдающий язвой.

Боль – главный звонок организма о неполадках при любой болезни. Нам бы прислушаться к ней – ан нет! Поэтому мы сразу совершаем ряд непростительных ошибок, не только в плане отношения с язвой. Рука непроизвольно тянется к аптечке.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Часто ошибочно при болях в животе пациент принимает обезболивающие нестероидные препараты, которые еще больше способствуют поражению слизистой желудка и 12-перстной кишки.

Еще одна из ошибок людей в первые часы обострения болезни: применение тепловых процедур. Увы, прямо как при младенческих коликах.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Эти пациенты попадают, как правило, в хирургические отделения.

Медвежью услугу могут оказать и советы умудренных опытом знакомых, соседей.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Конечно, если пациент ходит с болями в животе некоторое время и принимает травки, это просто преступно. И получает потом такие серьезные осложнения.

Иногда язва желудка перерождается в рок из-за беспечной самодеятельности пациента.

Наконец, такое осложнение как «острый живот», когда язва проникает в окружающие органы: поджелудочную железу, печень, желчный пузырь, желчные протоки. В общем, тот случай, когда требуется безотлагательная помощь хирурга, когда счет идет не на часы, а на минуты. Другое опасное осложнение – язвенное кровотечение. Тогда в зоне язвы разрушается стенка сосуда. В любом случае, не откладывайте обращение к врачу.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Только доктор может назначить ему правильное лечение и выбрать правильные диагностические методы.

Для опытного специалиста клинический осмотр и составление анамнеза уже дают картину происходящего. Но это лишь часть диагностики язвы. Во-первых, эндоскопия. Пожалуй, самый информативный метод диагностики. Процедура, которой побаиваются практически все пациенты. А зря: эндоскопия позволяет визуально изучить состояние слизистой оболочки, установить расположение и характер язвы. Врач берет образец ткани для биопсии, чтобы определить наличие у пациента бактерии, которая может провоцировать возникновение язвы. Но окончательный вердикт будет вынесен после гистологического исследования. Это для пущей уверенности, чтобы не было ошибки. На то есть свои причины.

Евгений Храмков, заведующий эндоскопическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Просто это, как плесень на продуктах, она же не ровным слоем растет. Так же и в желудке, неравномерно распределяется микроб. Для этого берется из разных участков несколько фрагментов. Но, как правило, когда идет разговор о болезни, и болезнь в период обострения, то обсемененность достаточно высокая.

Первые результаты – предварительные, уже здесь, в кабинете эндоскопии. 10-20 минут – и врач может сказать, есть ли в вашем организме вредоносная бацилла или нет. Согласитесь, не так страшен черт, как его малюют.

Помимо эндоскопического исследования с помощью фиброгатроскопов, исследование, конечно, травматичное в какой-то мере, особенно неприятное для людей. Но на смену, возможно, в будущем придет видеокапсульная эндоскопия. Это гораздо проще, капсула имеет небольшие размеры, ее легко проглотить, а визуализация достигается не только язвенных дефектов, но и всех морфологических изменений, которые наблюдаются у человека в пищеварительном тракте.

Кроме того, она еще и позволяет осмотреть кишечник.

Безусловно. Видеокапсульная эндоскопия помогает осмотреть всю пищеварительную трубку: от пищевода верхних отделов и до анального отверстия. Это очень удобный самый современный метод исследования, и нетравматичный.

Основное направление в современной терапии язв – это антисекреторная терапия. Еще в начале прошлого века был сформулирован такой постулат: если нет кислоты, то нет и язвы. И это легло в основу современной терапии. Сейчас выпускают достаточно эффективные антисекреторные препараты, которые подавляют и дневную, и ночную секрецию соляной кислоты, причем есть препараты с пролонгированным эффектом, суточного действия, которые удобно принимать 1 раз в сутки. Срок лечения антисекреторными препаратами также должен определить врач. Есть соответствующие указания, рекомендации, протоколы по лечению, в которых обозначено, что лечение язв 12-перстной кишки проводится в среднем от 4 до 6 недель, а язв желудка от 8 до 12 недель. Помимо антисекреторных препаратов еще назначаются средства, которые могут воздействовать на функциональные нарушения пищеварительного тракта или из группы неотропных спазмолитиков, или прокинетиков – их тоже должен подобрать врач. Есть возможности назначения и гастропротектеров для ускорения эпителизации язвенных дефектов.

То есть мы видим, что спектр препаратов, которые мы используем для лечения, достаточно широк и разнообразен, и поэтому подобрать схему лечения может, конечно же, только врач. И, безусловно, как мы говорили, нет кислоты – нет язвы, нет микроба – нет язвы, поэтому здесь, конечно, самое главное разобраться с противомикробной терапией.

Парадокс: большинство болезней возникает по причине нарушения принципов здорового образа жизни. К язве, как оказалось, такая связь не имеет отношения. Но только на первый взгляд. Судите сами: 85% всех язв имеют инфекционную природу, а значит, возникают чаще у тех людей, у которых нет сильного барьера иммунитета.

Евгений Храмков, заведующий эндоскопическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Он может сдерживать развитие хеликобактера, и этот микроорганизм может и присутствовать в желудке, но количество его может быть достаточно ограниченным, то есть обсемененность очень большая, а иммунитет – это уже такое комплексное понятие, которое складывается из очень многих составляющих.

И если эти составляющие иммунитета состоятельны, то шансов подхватить любую инфекцию минимальны.

Евгений Храмков, заведующий эндоскопическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Вести здоровый образ жизни, питания, витамины и режим труда и отдыха.

Начнем, пожалуй, с отказа от вредных привычек. Итак, курение. Прямой связи с возникновением язвы нет. А вред все-таки есть. Прежде всего, на слизистую желудка.

Евгений Храмков, заведующий эндоскопическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

В желудке рецепторы. На компоненты табачного дыма выделяется больше кислоты.

Нет кислоты – нет язвы – основной принцип лечения болезни. Соответственно, шанс избавиться от язвы у курильщика снижен.

Евгений Храмков, заведующий эндоскопическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Печень, легкие и почки и все на свете.

Теперь о питании. Как же быть, если миф о влиянии неправильного питания на возникновение язвы развеян?

Евгений Храмков, заведующий эндоскопическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Очень сложный вопрос. Потому что многокомпонентность в питании, понять механизм не всегда получается, иногда очевидно, иногда неочевидно.

Увы, такую инфекцию, как хеликобактер, ни диетой, ни сбалансированным питанием вылечить нельзя. Но помочь организму в целом можно, по крайней мере, воспользоваться одним из советов специалиста.

Евгений Храмков, заведующий эндоскопическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Это первое: качество пищи должно быть понятным, то есть вам лично должно быть понятно, что вы съели. Колбаса – это непонятная еда. Мясо – более-менее понятная. То есть вы съедаете мясо, сами его приготовили, знаете, что туда добавили. Начинать от простого. Если вы будете самостоятельно делать какие-то продукты, даже ту же колбасу, но если вы сами ее делали – это один вопрос, ели вы купили ее – вы не знаете, что вы съедаете. И второе, вы никогда не должны ощущать дискомфорта от съеденного ни по количеству, ни по качеству. Организм вам все сам будет подсказывать, просто прислушайтесь.

Наконец, рекомендации тем людям, которые имеют риск заболеть язвой неинфекционной природы.

Светлана Семеняко, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Только под прикрытием антисекреторных препаратов. Эти препараты являются профилактическими методами по предупреждению развития язвенных поражений. Они всем назначаются, в настоящее время всем пациентам при назначении стероидных противовоспалительных препаратов назначается антисекреторная терапия.

Остается дело за малым: за дисциплиной самого пациента и соблюдением элементарных правил гигиены, ведь их нарушение – главный фактор риска при заболевании язвой, имеющей инфекционную природу возникновения. Но об этом уже, и так, много сказано, сообщили в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.