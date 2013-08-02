Новости Беларуси. Белорусские фармацевты завершают испытания новых лекарственных препаратов для лечения онкозаболеваний. 2 августа предприятие «Белмедпрепараты» посетил премьер-министр Михаил Мясникович.

Здесь установлена новая линия производства, запустят которую уже в 2013 году. Всего же сейчас на предприятии реализуется 5 крупных инвестиционных проектов. Премьер-министр поручил заводу увеличить долю экспорта производимой продукции до 70%, сообщили в программе .

Виктор Залесский, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:

Следующим проектом у нас будет проект по организации производства лекарственных средств в преднаполненных шприцах. Сейчас в стадии разработки еще один проект. Это производство лекарств в форме карточек.

Преднаполненные шприцы – это лекарства уже в шприце, а не в ампуле, то есть его можно ввести мгновенно. Ввозится в нашу страну таких препаратов на значительные суммы. Это миллионы долларов. Соответственно, организация такого производства позволит нам сэкономить эти валютные средства.