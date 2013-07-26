Как бороться с метеозависимостью?

Новости Минска. На перемены погоды реагирует любой организм. С изменением метеоусловий меняется давление, пульс и даже уровень гормонов. Такая неординарная способность у человека предсказывать погоду называется метеопатия или метеозависимость.

Галина Ласоцкая, заведующая 5-м педиатрическим отделением поликлиники №19 города Минска:

Метеозависимость – это то состояние, которое появляется у людей любого возраста, но чаще всего подвержены люди более старшего возраста. У детей мы реже наблюдаем такую патологию у детей, хоть мы и наблюдаем за детьми от 0 до 18 лет. Но, наверное. В таком промежутке жизни проявления такого плана реже.

Головокружение, сердцебиение, усталость, снижение памяти и внимания, беспокойство, тревога без причины, бессонница или сонливость - если вы заметили у себя такие симптомы, значит, вы уже успели попасть в коварные сети этого недуга.

Галина Ласоцкая, заведующая 5-м педиатрическим отделением поликлиники №19 города Минска:

Человек, который испытывает метеозависимость, видимо, у него уже есть какая-то патология, какие-то заболевания либо состояние, которое и приводит к такому синдрому.

Обычно такой «дар предвидения» погоды возникает у людей, страдающих хроническими заболеваниями суставов, сердечнососудистой системы, в том числе люди с артериальной гипертензией.

Но даже железное здоровье не гарантирует защиту от метеопатии. Геомагнитные бури, резкие перепады погоды, всевозможные стрессы со временем вызывают сбои в организме.

Способностью «чувствовать природу» обладают холерики и меланхолики, а вот сангвиники,- люди с уравновешенной нервной системой, страдают этим недугом реже. В 3 раза сильнее подвержены метеопатии горожане, нежели жители периферии. А еще не так давно стало известно, что метеочувствительность способна передаваться по наследству.

Чтобы не стать зависимым от погодных условий, принимайте контрастный душ, горячие ванны для ног, бани или сауны с резкими сменами температур. Для тех, кто плохо переносит жару, рекомендуются насыщать организм кислородом! В этом вам поможет бег, ходьба, гимнастика для дыхания. Также, для большей устойчивости организма к переменам погоды, можно заняться общей физкультурой, закаливанием, а можно приготовить отвары из лечебных трав. Например, настой и ванны из сушеницы болотной снижают метеочувствительность у гипертоников.

Не стоит в подобный период злоупотреблять жареной, мясной, жирной и острой пищей. Рекомендуется исключить из рациона алкоголь. Желательно придерживаться в «тяжелые» дни молочно-растительной диеты.

Галина Ласоцкая, заведующая 5-м педиатрическим отделением поликлиники №19 города Минска:

В самое жаркое время выходить не рекомендуется. Если выходить на улицу есть необходимость, то, конечно же, в головных уборах и, естественно, с собой нужна водичка, тонизирующая минеральная водичка. Я так думаю, что люди которые ведут здоровый образ жизни, которые принимают вовремя предписания врачей, которые принимают витаминотерапию, конечно же, они будут хорошо себя чувствовать.

Держать свое здоровье под контролем и не переутомляться вам советует программа «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.