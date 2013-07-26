Новости Беларуси. «Опасный укол». В Минской области увеличилось количество пострадавших от укусов клещей. Поспособствовало ситуации влажная погода. Большинство случаев произошло за пределами населенных пунктов - в лесах и на дачах.

Так, только в Воложинском районе 150 человек обратились к медикам. Каждый третий пострадавший - ребенок. Всем назначено комплексное лечение.

Эпидемиологи призывать не быть беспечными и при выявлении клеща обязательно обращаться к врачу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Марина Анципова, помощник энтомолога ГУ «Воложинский районный центр гигены и эпидемиологии»:

Если всё же клещ присосался, необходимо, конечно же, как можно быстрее его извлечь и обратиться в лечебное учреждение, для того чтобы врач назначил профилактическое лечение. Хочу сказать, что исследование снятого клеща не является диагностическим. Если получен отрицательный результат, то это еще не гарантия, что не разовьется заболевание. И в то же время, если попался зараженный клещ, то не обязательно, что мы заболеем. Поэтому профилактическое лечение - это основное по профилактике клещевых инфекций.