Как живется в Беларуси людям с весом далеко за 100 кг?

Новости Беларуси. Жизнь по полной. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, болезнь ожирения в мире встречается чаще всех остальных заболеваний. Беларусь, к счастью, не в мировых лидерах, но по неофициальным подсчетам больше половины взрослых белорусов тяжелее своей нормы.

А вот герои следующего сюжета намного дальше от общепризнанных стандартов, но между тем, люди с конфигурацией макси не погрязли в мире комплексов. Правда, в повседневной жизни им приходится сталкиваться с препятствиями.

И вот весомый аргумент. 30 % белорусов имеют избыточную массу тела. И лишь статистика, подкрепленная медицинским диагнозом «ожирение». Неофициальный подсчет — больше половины населения тяжелее отвешенной нормы. Как же живут люди конфигурации макси?

Леонид Клунный, артист:

Я родился даже 6500. Я взвешивался последний раз в Москву и на весах, на которых взвешивают багаж, я весил 121, абсолютный рекорд был 165.

Музыкант и актер Леонид Клунный к своим габаритам привык с детства.

Леонид Клунный, артист:

Со здоровьем, вроде, как-то все ничего, у меня даже нет медицинской карточки. Я не обращаюсь к врачам вообще.

На диетах Леонид никогда не сиживал, зато точно подмечает: вес начинает таят, когда режим питания не нарушает, что, кстати, бывает очень редко. Вообще же, утро творческого человека начинается, как начнется. Завтрак - тоже пункт не постоянный.

Леонид Клунный, артист:

У меня ни в каких моментах жизни не мешает живот, даже в самых-самых пикантных.

Вот и в день, когда мы наведались к большому музыканту в гости, он настолько был в творческом полете...

Кстати, Клунный - человек-оркестр — освоил 60 инструментов, играет музыкант даже на костылях и пылесосе. Пока душа поет, пищевой тракт дремлет. Отправляемся в трапезную.

Леонид Клунный, артист:

Я вообще-то всеядный...

Легкий завтрак. Творог, сметану любит пожирнее, да ложек пять сахара, чтоб повкуснее.

Леонид Клунный, артист:

Я сегодня еще ни ел ничего, зато жор начинается 11-12 часов ночи.

А вот еще одна наша героиня Светлана. Ей 48, в весе стала прибавлять с 5 лет, тогда она переболела инфекционным заболеванием, и организм дал сбой.

Светлана Окулич:

Всю жизнь я пытаюсь что-то сделать... меня ложили в больницу в 14 лет, я в 7 классе весила 110 кг! Диеты это временное, я это все прошла: скинула 10, набрала 20.

Светлана весит 139 кг, а год назад больше, чем полтора центнера (1 центнер равен 100 кг, - прим. ред.).

Сейчас ее задача не столько скинуть лишнее, сколько удержать такое равновесие. Из рациона полностью исключено сладкое и мучное.

Светлана Окулич:

С работой проблемы, не всегда тебя примут...

Оказывается, большому человеку действительно порой трудоустроиться гораздо сложнее, чем, так сказать, стандартному соискателю. Светлана, проработав долгое время в транспортной сфере, решила сменить работу и устроиться администратором в развлекательном клубе.

Светлана Окулич:

Вес ваш не подходит, что мы с ним будем делать, я им говорю, могу отрезать все за ваши деньги!

Леонида Клунного такие проблемы не отягощали. Свои физические данные он скорее превращал в достоинства.

Режиссер Дмитрий Астрахан, Клунный снялся в нескольких его фильмах, первым стал «Перекресток», и вовсе запретил актеру худеть. Да и в театре такие люди нужны. Роли все чаще добрых героев.

Но в жизни корпулентных людей есть досадные мелочи, иногда курьезные, но однозначно не для стандарта. И здесь не анекдот. Пройдет - не пройдет. Проведем эксперимент. Леонид Клунный на сей раз в роли испытателя.

Пройти стандартный турникет ему, человеку 66 размера одежды, удается. Но запас не велик. А ведь действительно, есть люди и побольше. Вот, джинсы 92-го размера и это, уверяют в магазине больших размеров, еще не предел. Брюки ждут обладателя, консультант уверен, они на полке не залежатся.

Никита Балашов, консультант магазина больших размеров:

Есть группа клиентов, которым предлагаем такие джинсы и некоторым они бывают даже чуточку малы.

В частный бутик большой одежды для мужчин в день приходит человек 10.

А вот Светлана в вечном поиске. Найти вещь 68 размера — искусство. Это при том, что у нее, как сама говорит, модельная внешность. 150-130-150. Отправляемся на шоппинг. Вот и в этом магазине выбор велик, да не настолько. Облаву на обновки Светлана все чаще устраивает на рынках или в коммерческих точках.

Светлана Окулич:

Не знаю, куда эти государственные модельеры смотрят, это просто одежда для бабушек в деревне! Для женщин молодых, которые в городе, это невозможно носить... Хорошо, что частники еще думают, предпринимают, чтобы хоть как-то облагородить нас.

Леонид Клунный пополняет гардероб за границей. Там худоба уже давно не в моде. В тех же США ожирение - национальная угроза. Бой излишкам объявили давно, правда, вот инициативы смутные. К примеру, в американских супермаркетах как будто полнота поощряется. Вместо пеших нагрузок — электротележки.

Вернемся к гардеробу Клунного. В 80-е купить в Минске одежду на великанов было проблематично. Потому Леонид даже пошел на швейные курсы.

Леонид Клунный, артист:

Сорочки, брюки шил себе сам, сатиновые трусы мог пошить себе сам, но с трусами у нас никогда проблемы не было, всегда семейники были вот такие в продаже...

Светлана Окулич:

Вот в Купаловском театре, хорошо, что его реставрируют: когда последний раз я там была. Первый сидела с таким трудом, мне давило во все бока и ноги упирались в сидения, что невозможно второй отстояла.

Кино не для всех. Еще отправляемся на один эксперимент. Один из новых кинотеатров Минска. Новые залы и удобные кресла. Заходим на посадку.

Леонид Клунный, артист:

Неудобно, мне еще терпимо, но люди, которые сядут со мной рядом — это будет мучение: я со своими небольшими тазобедренными вмещаюсь, но очень плотно...

Едем дальше.

Светлана Окулич:

Впритык, в некоторых машинах вообще не пристегивается.

Сюрпризы у больших людей едва ли не на каждом шагу. А между тем, американские ученые провели исследование и установили, что водители с лишним весом больше рискуют сильно пострадать при ДТП, чем люди с нормальной массой тела. Связаны их выводы с несовершенной системой автобезопасности. Вот такая жизнь наперевес.

Леонид Клунный, артист:

В самолете мне не всегда хватает ремня безопасности, но они приносят хвостик, который надтачивают.

Но, балансируя между нормами, привычками и оценками люди, которых считают переполноценными, отнюдь не закрываются в мире своих комплексов. Они либо постоянно экспериментируют и стремятся к совершенству, либо смиряются с тем, какие они есть и просто радуются жизни по полной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Светлана Окулич:

В 40 лет вышла замуж. Я искала человека, который полюбит меня такую, какая я есть ... я дождалась такого человека!