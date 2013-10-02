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Американская поп-певица Анастейша перенесла операцию по удалению груди

02 октября 2013 09:10
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Новости США. 45-летняя певица Анастейша перенесла операцию по удалению молочных желез. Впервые рак у женщины обнаружили в 2003 году. Тогда после длительного курса химиотерапии она смогла победить болезнь.

Анастейша в интервью  Daily Mail:
В этом году у меня во второй раз диагностировали рак груди, я перенесла двойную мастэктомию и сейчас восстанавливаюсь после операции. То, что заболевание нашли на ранней стадии, дважды спасло мне жизнь. Это было довольно трудное решение в моей жизни, но сейчас я чувствую себя отлично и готова к новым жизненным свершениям.

Альбомы Анастейши неоднократно удостаивались платинового статуса. Общий объём проданных записей составил более 40 млн копий.

Напомним, несколько месяцев назад голливудская актриса, мать шестерых детей Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению молочных желез. На протяжении нескольких лет женщина пыталась противостоять заболеванию: сделала серию операций в целях профилактики развития онкологии. История сильной женщины Анджелины Джоли стала достоянием общественности. Актриса не стала скрывать свою историю, дабы на её примере несчастные женщины поняли: у них также есть выход. В статье «Мой терапевтический выбор», размещённой в газете The New York Times  Анджелина в мельчайших подробностях рассказала о том, что ей пришлось пережить в последние месяцы.

# Здоровье # Звезды

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