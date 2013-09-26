В Минске проходит 1-й Евразийский форум, посвящённый пересадкам костного мозга и стволовых клеток

Новости Беларуси. Ведущие специалисты в области клеточной трансплантологии приехали в Минск. У нас проходит 1-й Евразийский форум, посвящённый пересадкам костного мозга и стволовых клеток.

Врачи из Великобритании, Германии, Японии, нескольких стран СНГ обсудят новейшие разработки и научные исследования в этой области. Добавим, только в Беларуси ежегодно проводят около 200 трансплантаций костного мозга и стволовых клеток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Усс, руководитель Республиканского центра гематологии и пересадки костного мозга:

Что касается перспектив работы, могу сказать лишь одно: мы бы хотели, чтобы как можно больше людей выздоравливало, и будем рады. У нас есть уже сегодня пациенты, у которых есть не только дети, но уже внуки, которым первым была сделана трансплантация. Ну, это того стоит.

Вот эта международная кооперация позволяет не отставать от высокоразвитых стран, потому что технология затратная. Главное – это знание и опыт. Не стены и оборудование. Те люди, которые работают и занимаются этой проблемой.

Карлхайнц Мюллер, директор Регистра доноров (Германия):

Мы уже давно сотрудничаем с вашей страной в области трансплантации стволовых клеток. Я рад, что меня пригласили на этот конгресс. Это очень хорошая возможность обменяться опытом. У вас отличные врачи с многолетней практикой.