В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа

Новости Беларуси. Укол против вируса. 1 октября в Беларуси стартовала массовая сезонная иммунизация. Только в столице планируется привить от гриппа треть населения. Бесплатно вакцинируют тех, кто попадает в группу риска, – медиков, детей, работников транспорта, людей с хроническими заболеваниями. Все остальные могут сделать прививку на платной основе. Защититься от гриппа можно с помощью китайской или французской вакцины.

Сентябрьские холода не внесли коррективы в планы медиков. Традиционная массовая иммунизация против гриппа началась в привычное время.

Ирина Пашуто, заместитель главного врача по медицинской части 3-й центральной районной клинической поликлиники Минска:

Холодно, и люди будут болеть, но нам хватит времени для того, чтобы сформировался иммунитет. Если будет эпидемия в этом году, то, в общем-то, иммунитет успеет сформироваться, если сейчас, в сентябре-октябре, мы будем прививать население. Конечно, это не стоит откладывать до начала зимы.

Оксана Пироговская 7 лет назад тяжело переболела гриппом, осложненным пневномией. И с тех пор каждый год не пропускает вакцинацию. Прививается и вся ее семья.

Оксана Пироговская:

Острые респираторные заболевания бывают у всех, но, что касается гриппа, то, конечно, в моем случае, я не болела, а болел у меня ребенок, но переносила намного легче грипп.

Ожидается, что примеру Оксаны последует больше трети столичных жителей. Среди минчан много и тех, кто не собирается прививаться. Елена не отрицает пользу прививок, но для себя и дочери сделала другой выбор.

Елена Хилькевич:

Слава Богу, и так не болею, а ребенок, я считаю, еще слишком маленький для подобных прививок.

Я считаю, что прививка эта имеет смысл для людей, которые работают в коллективах, где велика вероятность заболеть: врачи, воспитатели, учителя. Для обычных людей не вижу в этом смысла. И тем более потенциальный риск данной прививки, мне кажется, может превышать возможную от нее пользу.

Бесплатно вакцинируют тех, кто попадает в группу риска, – медиков, детей, работников транспорта, людей с хроническими заболеваниями и так далее. Все остальные могут сделать прививку на платной основе. Защититься от гриппа можно с помощью китайской или французской вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот полностью отечественный препарат в ближайшее время не появится. В этом нет необходимости. На мировом рынке достаточно эффективных вакцин. Но есть планы по совместному производству. Правда, говорить о том, с какой фирмой-производителем будет сотрудничать Беларусь, пока рано.

Несколько лет назад была озвучена информация о появлении препарата, который на всю жизнь защищает от гриппа. Но до сих эта вакцина еще не разработана.

Наталия Грибкова, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии:

Они должны пройти стадию лабораторных исследований, потом – испытания на волонтерах. И после длительных таких экспериментов может быть принято решение о производстве таких вакцин. Поэтому сейчас нам о них говорить пока очень рано.

В 2013 году медики не ожидают сильной эпидемии гриппа. Предполагается, что она будет равна по силе прошлогодней.