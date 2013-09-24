В Беларуси каждый третий больной в урологии – с камнями в почках. Почему? И как избежать мочекаменной болезни?

Ещё древние медики пытались разобраться в причинах, которые приводят к образованию камней в мочеполовых органах.

Александр Строцкий, заведующий кафедрой урологии УО «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по урологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Понятие «мочекаменная болезнь» включает в себя множество факторов, которые приводят к ней, но сущность её заключается в том, что это процесс, который заканчивается образованием камня, который может локализоваться в любом отделе мочевыводящей системы: в почке, мочеточнике, мочевом пузыре и даже в мочеиспускательном канале.

Камни бывают разные, в зависимости от структуры их разделяют. Самое распространённое деление – это камни-ураты, камни мочевой кислоты, камни-фосфаты, камни-оксалаты, смешанные камни (это наиболее частое количество камней). Есть более редкие, которые не составляют большой проблемы, – холестериновые камни (они такого красивого очень чёрного цвета, но зато очень крохкие). И причин, которые к ним приводят, очень много. Внешние причины – это питание, вода, прежде всего. Кстати, исходя из жёсткости воды, наша республика находится в зоне эндемической по мочекаменной болезни, потому что у нас очень жёсткая вода. Температурный режим: в странах с жарким, сухим климатом вообще пандемия мочекаменной болезни. Если у нас в урологии лежит каждый третий больной с мочекаменной болезнью, то у них – 80-90%. Там делать обходы неинтересно.

Различные заболевания, допустим, подагра. Подагра – это заболевание, которое связано с нарушением обмена мочевой кислоты. Ну, подагру все знают. Чаще всего она связана с тем, что соли мочевой кислоты откладываются в суставах, и распухают суставы. Но каждый третий пациент с подагрой – это наш пациент, урологический. Это пациент, который страдает мочекаменной болезнью, потому что мочевая кислота выделяется почками и может приводить к образованию камней у каждого третьего человека. Это заболевание паращитовидных желёз – гиперпаратиреоз. Это заболевание, которое приводит к повышению уровня паратгормона. Паратгормон вымывает из костей фосфаты вместе с кальцием, в результате чего появляется избыточное выделение кальция в моче, и при соответствующих возможных других условиях это приводит к образованию камней, причем больших камней, быстрорастущих.

ПРИЧИНЫ

Интересный факт. Все мы находимся в примерно одинаковых условиях жизни в плане риска развития мочекаменной болезни. Но одни и слышать не слышали про злосчастные камни, другие десятилетиями страдают от бесконечного камнепада в мочевыделительной системе.

Валерий Бартошик, заведующий отделением РУДДК и ЭХ УЗ «Городская клиническая больница им. Н. Савченко»:

Этиология этого заболевания достаточно сложная и неоднозначная. Ретроспективно, когда уже случилось с человеком проблема, выявлена мочекаменная болезнь, сложно стопроцентно сказать, по какому из факторов это случилось.

Тем не менее, попробуем. Во-первых, на развитие мочекаменной болезни влияет состав воды, которую мы пьём. Жёсткая вода, то есть с большим содержанием кальциевых солей, способствует появлению уролитиаза. Затем количество воды, которое мы употребляем в сутки. Согласитесь, с водно-питьевым режимом у многих из нас проблема. Мочекаменную болезнь можно заработать чрезмерным употреблением минеральной воды.

Валерий Бартошик:

На то она и минеральная, что там содержится целый комплекс минералов, которые при постоянном приёме просто избыточны для организма, и в итоге нагрузка почек ведёт к камнеобразованию.

Риску развития мочекаменной болезни подвержены язвенники употреблением молока.

Валерий Бартошик:

Создаются условия для образования фосфатных солей, фосфатных камней.

Если продолжать разговор о факторах риска в питании, то в очереди на приём к урологу стоит ещё одна категория максималистов.

Валерий Бартошик:

Любители большого количества кофе, шоколада, посидеть на диетах.

Заметьте: опять рискуют именно те, для кого характерно определение «чрезмерно». «Что занадто, то не здраво» – вот вам и ответ на вопрос. Так питание может стать фактором риска для развития мочекаменной болезни.

Валерий Бартошик:

Питание должно быть, по большому счёту, разнообразным, равномерным, без излишеств. Это определённая гарантия того, что человек избежит мочекаменной болезни.

Кстати, нельзя сбрасывать со счетов и злоупотребление некоторыми витаминами. Возьмём витамин С. Все знают, что он хорош для профилактики простудных заболеваний. Но если его принимать по 5-7 дней да в хорошей дозировке – это может вызвать дистрофические изменения со стороны эпителия канальцев почек. А значит – риск образования камней. Такой же риск несёт за собой неумеренное употребление кальция.

Валерий Бартошик:

Бесконтрольное употребление витаминов, обогащённых кальцием, иногда приводит к мочекаменной болезни. Такие случаи мы наблюдали у беременных, которые в период беременности, наблюдаясь в женских консультациях, по рекомендации гинекологов кушают горстями эти витамины.

Влияет ли гиподинамия на развитие мочекаменной болезни? Ответить на этот вопрос поможет простая статистика. Жители сельской местности сталкиваются с проблемой мочекаменной болезни гораздо реже. Почему? Просто больше двигаются, в отличие от горожан.

Наконец, кто подвержен большему риску: мужчины или женщины? В возрасте до 25 лет – женщины, к 50 годам пациентами урологов всё чаще становятся мужчины. И тому виной возрастные проблемы с мужским здоровьем.

Впрочем, образованием камней в мочевыводящих путях – это, как правило, следствие не одной, а нескольких причин, и набор их сугубо индивидуален. Поэтому у каждого пациента с этим диагнозом – своя история болезни. И это факт.

СИМПТОМЫ

Александр Строцкий:

Мочекаменная болезнь может проявляться и ноющими, тянущими болями в поясничной области, чаще всего, конечно, с одной стороны, но бывает и с обеих сторон, когда невыраженное нарушение оттока мочи. Это при сопутствующем уже воспалении, когда сопровождается воспаление почки мочекаменной болезнью, а это практически в 90% случаев. Второе, человек может увидеть изменения качества мочи. Это может быть мутная моча, может быть кровь в моче. Третье, кроме болевого синдрома, кроме видимых на глаз изменений анализов мочи, может человек видеть отхождение мелких конкрементов. Они могут отходить даже без боли. Но в моче оно видно: вот выскочил какой-то камешек. Есть люди, которые рождают 70-80 за жизнь камней, так называемые «камнерожатели», вот так мы их называем.

Чаще всего, наверное, 80% – это почечная колика в той или иной степени выраженности. А вот уже другие симптомы, они пореже, на других этапах заболевания являются чаще всего проявлением уже осложнений мочекаменной болезни. Таких обязательных или только присущих мочекаменной болезни симптомов не существует.

ЛЕЧЕНИЕ

Александр Строцкий:

На сегодняшний день все лечения, согласно европейским рекомендациям урологов, делятся на консервативные и хирургические. Если у человека возникает почечная колика, и у него камень, допустим, до 7 мм, находящийся в мочеточнике. Если он находится в нижней трети, то вероятность его самостоятельного отхождения 85%. Обезболить, дать спазмолитики обеспечить нормальную защиту от инфекции – у 85% отойдёт сам. Если, конечно, он располагается выше – процент ниже. Допустим, если такой же камень, 7 мм, находится в верхней трети опять же мы лечим консервативно. Лечим в течение месяца. Если в течение месяца камень не двигается, мы тогда добавляем другие методы лечения, уже более агрессивные – хирургические.

Что же касается хирургического, агрессивного лечения, то сегодня, конечно, мы уже достигли уровня, в принципе, Европы в городе Минске. У нас где-то 35-37% пациентов лечатся с помощью дистанционной литотрипсии. Это размельчение камня с помощью ударной волны, которая генерируется вне пациента. Это без разреза. Звучит хорошо, звучит, как сказка, – пришёл, лёг и ушёл, камня нет. Но я хочу сказать, пользуясь случаем, что это не так. Это хирургический метод, который имеет свои показания, свои противопоказания. Не всем можно дробить, не всякий камень можно дробить и не всякий камень можно раздробить. И есть свои осложнения, инфекционные осложнения. У всех больных наблюдается гематурия, то есть кровь в моче после дробления. То есть есть свои нюансы, которые решаются с лечащим врачом. Но не надо быть настроенным на то, что пришёл, полежал и ушёл.

КАК ИЗБЕЖАТЬ РЕЦИДИВА?

Александр Строцкий:

Частота рецидивирования мочекаменной болезни составляет в среднем 60%. Дело заключается в том, что пациенты думают: камень раздробили, камень вышел или камень удалили открытым путём – всё, проблема закончена, я здоровый на всю оставшуюся жизнь. Мочекаменная болезнь – это состояние, которое приводит к образованию камня. Так вот, то, что приводит к образованию камня, мы не удаляем вместе с камнем, мы удаляем только последнее. Поэтому пациент должен помнить, что он должен, во-первых, наблюдаться регулярно. Могу сказать: на 6 месяцев хватает, на год почти хватает, через год редкие люди приходят и делают контрольные исследования. Через три года практически никто не делает. Хотя что тут сложного: пойти и сделать ультразвуковое исследование.

Второй момент. После дробления все больные должны чётко себе представлять, что камень-то раздроблен, а фрагменты-то остались, а фрагменты-то надо выгнать, а фрагменты-то надо проконтролировать, вышли они или нет. Потому что любой фрагмент, который находится в полостной системе, это ядро камнеобразования. Сколько мы выгоняем эти фрагменты и какими препаратами? Растительные мочегонные – куча препаратов и для ленивых в виде таблеток, и для самых ленивых, любящих спиртовые настои. А кто их принимает? Всем говорится: количество мочи должно быть за сутки минимум полтора литра, если мочекаменная болезнь. Кто за этим следит? Через две недели после того, как он выписался, у него нет камня, и он отметил это со своими друзьями уже. Никто.