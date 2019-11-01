Александр Мрочек о современной кардиологии: «Мы сердце видим, действительно, как на ладони»

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:

Вы начали с того, что большой скачок. Действительно, так. Я помню хорошо, как нас в медуниверситете учили слушать сердце. Знаете, мы ходили все со стетоскопами, очень гордились этим. Это первый инструмент, который позволяет уже человеку поставить диагноз. Собственно, он и принимал решающее правило: вид порока, допустим, сердца, вид сердечной недостаточности, наличие самой сердечной недостаточности. Всё это позволял сделать этим прибором. Конечно, при помощи и других методов. Но сегодня вы, наверное, уже не увидите стетоскопа в кармане у доктора. Решают другие методы. Причём, методы, отмеченные нобелевскими премиями в итоге. Это эхокардиография, это эндоваскулярная хирургия, это методы компьютерной томографии с возможностью посмотреть сердце со всех сторон, то есть в трёхмерном пространстве. Это ядерно-магнитный резонанс.

То есть, в итоге, мы сегодня сердце видим, действительно, как на ладони. И мы можем рассмотреть его со всех сторон у любого, в принципе, пациента. Поэтому технологии огромные. И это технологии только диагностические. А если говорить о лечебных, тут бесконечно можно перечислять, что произошло за этот период. Сегодня мы имплантируем целые компьютеры – они маленького размера, которые позволяют человеческому сердцу жить.

Когда я произношу это, я сам удивляюсь, как можно за этот период достичь такого вот прогресса в области кардиологии. Я думаю, другая любая специальность может тоже похвастаться своими достижениями.