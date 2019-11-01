«В составе этой колбасы – пшеничный белок». Что едят веганы

Большинство родственников Ирины Власенко – вегетарианцы! А сама девушка уже 25 лет из своих 30 придерживается особенного типа питания – веганства. Исключает из рациона мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, и, как это принято говорить, пищевой мусор. Периодически Ира экспериментирует – сыроедит и даже голодает. Ирина Власенко, веган:

Мое тело само стало просить исключать некоторые продукты, потому что они просто перестали быть вкусными и интересными. У меня нет никакой тяги и желания к мясным продуктам. Вот часто люди хотят заменить привычные им вкусы на похожие блюда, у меня такого желания нет.

В ее холодильнике свежие овощи, зелень и фрукты, а на кухонных полках – бобовые и сухофрукты. Если хочется сладостей, Ира готовит их сама. В составе этих конфет например, все натуральное – семечки, кэроп – заменитель какао и соевое молоко. Ирина Власенко:

У меня спрашивают рецепты, они настолько простые, что можно импровизировать из разных семечек, орехов, добавлять их и смешивать.

Веганство – самая строгая форма вегетарианства. Это течение возникло 1 ноября ровно 75 лет назад. Сегодня стиль питания становится суперпопулярным! Пищевые привычки по разным причинам меняют и знаменитости, и простые люди.

Открываются веганские кафе и магазины. На прилавках последних – сплошь суперфуды, специи, бобовые, семена, масла и живые сладости. Завтраки без глютена, десерты без сахара, закатки без консервантов. Все как в обычном маркете, но суперполезное!

Елена Кутузова, корреспондент:

Веганство подразумевает под собой отказ от продуктов животного происхождения, но это не значит, что нужно отказываться, например, от колбасы. В составе, например, этой вареной и полукопченой – пшеничный белок.

Эксперты говорят: в этом стиле питания нужно понимать анатомию и физиологию, и важно грамотно обеспечить организм всем необходимым. В этом случае можно повысить жизненный тонус, улучшить самочувствие и даже исцелиться от ряда заболеваний. Однако есть и другая сторона медали – если вы не включаете в свой рацион достаточное количество полезных веществ макро-, микроэлементов и витаминов, происходит обратный эффект. Марина Марущик, нутрициолог:

В веганстве крайне важно оптимальность работы желудочно-кишечного тракта и если у вас изначально повышена проницаемость тонкого кишечника, вы склоны к запорам и есть другие именно проблемы с кишечником, то скорее всего данный тип питания просто вам не подойдет, потому что вы и так усугубите существующие у вас проблемы. Золотая середина – использовать биологически активные добавки или альтернативные биококтейли, использовать так называемые суплементы, нутрицевтики.