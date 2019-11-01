Прибор, который поможет спасти человека при остановке сердца, разработали белорусские учёные

Вдох, выдох, внезапная смерть – такой страшный сценарий может произойти при аритмии. Патология приводит к серьезным последствиям, вплоть до остановки сердца. При худшем раскладе спасти удается только 5 пациентов из ста. Медики со всего мира ищут решение проблемы. И белорусские специалисты сделали важный шаг в этом направлении. Диана Галех, корреспондент:

Этот прибор фиксирует работу сердца и в режиме реального времени посылает сигнал в колл-центр.

В Институте физиологии создали линейку устройств, которые мониторят сердечную деятельность. GPS-кардио – ноу-хау белорусских ученых. Искусственный интеллект приходит на помощь, когда пациент уже не может обратиться за помощью самостоятельно.

Сергей Губкин, директор Института физиологии НАН Беларуси:

Это устройство обладает очень чувствительным GPS-маяком, который не только определит координаты человека на открытом помещении, но здесь заложен очень серьезный софт, который позволит найти в определенном кабинете, где произошла неблагоприятная ситуация.

Виктор Казаков, главный инженер компании-разработчика:

Помимо передачи кардиосигнала, одновременно передается и состояние пациента, его нагрузка: находится он в статике или в динамике. И соответствующим образом уже сравнивается кардиосигнал с тем состоянием, в котором находится пациент. При экстренной ситуации кардиомонитор буквально «кричит» о помощи. Программное обеспечение связывается с диспетчером и посылает вызов на ближайшую к больному бригаду скорой помощи. В идеале все должно происходить в автоматическом режиме.

Сергей Губкин:

Устройство может поддерживать непрерывную связь в течении 36-48 часов без подзарядки. И каждые сутки передавать 26-30 мегабайт информации, связанной с жизнедеятельностью человека, на кого повешен данный холтер.

Виктор Казаков:

Мы прорабатываем вопрос о доработке и улучшению данного прибора. Нужно постараться снизить его весогабаритные характеристики.

В перспективе разработчики планируют имплантировать миниатюрный прибор подкожно, чтобы ЭКГ записывалась автоматически. А это еще один умный кардиоассистент. Двухконтактное устройство снимает кардиограмму просто от прикосновения.