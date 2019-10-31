«В сутки на одного человека – от 50 рублей». Какие скидки и акции предлагает санаторий «Ружанский»

У нас очень много разных акций для групповых заездов: от 12 до 20 человек предоставляется скидка в размере 10%. Если групповые заезды свыше 20 человек, предоставляется скидка 15%, минимальная стоимость проживания в сутки на одного человека составляет от 50 рублей, сюда входит пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажерного зала, а также 5-6 процедур уже входят в эту стоимость.

Наталия Нашилова, начальник отдела маркетинга ОАО «Санаторий Ружанский»: У нас очень много различных акций и предложений для наших клиентов: для пенсионеров, для инвалидов первой, второй, третьей группы – до 50% от максимальной стоимости путевки, для детей-инвалидов первой, второй, третьей группы – до 40% при заселении на основное место и 30% – при заселении на дополнительное место.

На какое количество дней рассчитана путевка или можно выбирать самому?

Наталия Нашилова:

Можно выбирать самому. Если вы приезжаете с лечением, значит путевка от семи дней, на ваше усмотрение. Если с оздоровлением – от одного дня тоже на ваше усмотрение.

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Если вы хотите добиться стабильного лечебно-оздоровительного эффекта, то от двух до трех недель – рекомендуемый диапазон отдыха. Ну, конечно, это зависит от ваших финансовых возможностей.

Ценовая стратегия санатория имеет сезонную цикличность работы. В осенне-зимний период мы снижаем цены, в этот период мы доступны для всех социальных слоев нашего общества. Мы не делим все льготы, они распространяются как на граждан Беларуси, так и на зарубежных гостей. Сегодня если есть желание к нам приехать, надо просто смотреть цены на сайте, там реализуется горящая путевка и можно за доступные деньги попасть в наш санаторий.

Скоро Новый год, что ваш санаторий готов предложить?

Владимир Карпечкин:

Мы сверстали уже новогоднюю программу. Она будет очень насыщенной и интересной. Начиная с 29 декабря и до середины января каждый день работают культорганизаторы, приезжают известные артисты, будут всякие аттракционы: катание на пони, фейерверки, салюты и «Голубой огонек». Новый год у нас в санатории всегда востребован. Поэтому мы приглашаем гостей на Новый год, на Рождество, на рождественские каникулы! Цены доступны.

*На правах рекламы.