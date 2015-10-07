Александр Лукашенко пообщался с участниками конференции «Новые технологии в медицине»

Новости Беларуси. Решение демографической проблемы — приоритет для Беларуси. Таков лейтмотив встречи Александра Лукашенко с участниками республиканской научно-практической конференции «Новые технологии в медицине», которая прошла на базе РНПЦ. К слову, вопросы затрагивались самые разные: от будущего нашей медицины до текущего состояния дел в этой сфере. Была затронута и тема жилья.

Александр Лукашенко:

Вы видите, что мы здесь создали. Вы видите, сколько здесь вложено средств. Задача одна – не останавливаться на достигнутом. Поговорить со специалистами, то есть с вами. Я просил подобрать именно специалистов, которые могут дать оценку сделанному и, самое главное, сказать, что плохо, если есть плохо, или же над чем еще предстоит в связи с этим работать.

Ольга Алейникова, директор ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии, иммунологии», главный внештатный детский онколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Я считаю, что то, что сегодня мы наконец получили еще один новый метод диагностики позитронно-эмиссионной томографии, плюс великолепную молекулярную лабораторию, с которой мы, конечно, будем сотрудничать. Я думаю, что впереди у нас хорошая жизнь. И еще, Александр Григорьевич, хотя бы раз в пять лет вам надо приезжать в онкологию. И все будет хорошо.

Александр Лукашенко:

Если это поможет действительно онкологии, то я буду каждый год приезжать. Если надо, даже каждый месяц. Если хоть одного ребенка спасем, я готов заезжать, вот на работу мимо ж езжу, я заеду к вам, а потом на работу.

Ольга Алейникова, директор ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии, иммунологии», главный внештатный детский онколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Не выполнен Ваш пункт поручений по общежитию. Приходят молодые сотрудники, приходят сестры в основном, приходят молодые врачи.

Александр Лукашенко:

Общежитие мы вам построим. Это безусловно. Это не ПЭТ-центр.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова»:

Вроде бы мелочь, но испокон веков сложилось так, что штатное расписание в наших больницах рассчитывается на количество коек. Да, вроде бы мелочь, но этот факт сегодня тормозит интенсивное развитие здравоохранения. Пора уходить от привязки кадрового обеспечения и количества коек, а переходить к расчетам соответствия с объемами медицинской помощи.

Александр Лукашенко:

Возьми ведущее учреждение здравоохранения, пусть они в течение полугода, взяв деньги, составят штатное расписание так, как они считают нужным, исходя из объема медицинской помощи, а не каких-то там коек. Самое главное о том, что здесь было сказано, что разве можно оценить детскую жизнь?! Здесь же вопрос жизни и смерти. Если мы спасаем детишек, то какие здесь деньги. Если это на пользу, будем считать, что это плюс в активе нашем.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова»:

Посчитали количество предотвращенных смертей за последние 15 лет. Оказалось, что за 15 лет мы предотвратили 65 тыс. смертей мужчин и 24 тыс. смертей женщин. То есть спасли за это время 100 тыс. наших граждан. Это такой город, как Молодечно.

Александр Мрочек, директор ГУ «РНПЦ «Кардиология», главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Сегодня кардиология тоже получила возможность и диагностические. Мы построили корпус, там есть соответствующее оборудование, имеем, как говорят, заточенные под кардиологию МРТ и компьютерную томографию.

Александр Лукашенко:

У нас же получилось так, что мы быстрее оснастили и по программе, которая была доведена еще до министров до Жарко Василия Ивановича, мы быстрее сделали ФАПы, участковые больницы, районные центры под задачи, даже областные, чем в Минске наши центры. То есть мы здесь отстали. И тогда мы решили усилить это направление по Минску и по центрам, в том числе о по кардиологическому ставились задачи. Все сделали, да?!

Олег Руммо, руководитель ГУ «РНПЦ трансплантации органов и тканей», главный внештатный трансплантолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Вот эта лаборатория, которая сегодняшним днем введена в строй, которая будет изучать рак на генетическом уровне, будет прогнозировать агрессивность этих всех злокачественных поражений, она для нас архинужна, потому что мы тратим серьезные средства. Мы многого достигли и мануально, и по технологиям, но наши технологии будут чего-то стоить, только если люди будут жить после них долго и жить с очень хорошим качеством, возвращаться на работу, рожать детишек.

Константин Шелепень, главный врач УЗ «Брестский областной онкологический диспансер», главный внештатный онколог Брестской области:

Сама лаборатория — это шаг в будущее. Однозначно. Это, конечно, накладывает и большую ответственность на нас. Одно сказать, что сегодня можно лечить пациента нашего, страдающего опухолью, целенаправленно. Это уже много значит.

Александр Лукашенко:

Вы не забывайте, что работаете в области, и губернатор тоже может многое. Если они не шевелятся, то вы как-то подсказываете.

В будущем году мы очень серьезно посмотрим на систему здравоохранения и систему образования. То есть мы вас на уровне президента проинспектируем капитальнейшим образом. Для того, чтобы посмотреть, как выполнено то, за что нас, как вы мне докладываете, ценят во всем мире. И так ли это есть на самом деле. До этого на губернаторском уровне все встряхнем, потому что часто так бывает: чиновник, докладывая президенту особенно, старается показать, что вот мы достигли, нас ценят. Если это так, я только рад.

Александр Антоненко, заведующий рентгеновским отделением ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»:

Очень важная роль в нейрохирургии, когда мы можем оценивать степень злокачественности опухоли, также отличать рецидивы опухоли от постлучевых различных реакций, некрозов и так далее. Это совершенно другой уровень диагностики. Я думаю, что ПЭТ значительно нам поможет в дальнейшей визуализации.

Александр Лукашенко:

Вы уже видите некую программу сотрудничества с этим центром или вы еще будете определяться?

Александр Антоненко:

Уже видим.

Александр Терешко, главный врач УЗ «Гомельский областной клинический онкологический диспансер», главный внештатный онколог Гомельской области:

Открыли центр позитронно-эмиссионной томографии и лабораторию молекулярно-генетическую. Те исследования, которые будут проводиться в этих подразделениях, будут востребованы не только в столице, не только в РНПЦ, поверьте, они будут широко использоваться и в нашем регионе.

Александр Лукашенко:

Наша главная задача — решить демографическую проблему. Уже вышли на плюс, но надо за счет естественного прироста это достигать. Немного ведь осталось, динамика очень хорошая, и немало мы делаем и по поддержке материнства и детства, особенно многодетных. И те, кто рожают, мы последние деньги для этого будем отдавать, но так, чтобы страна не была умирающей, ведь произойдет так, что территория и так у нас приличная, у нас населения не хватает, а то еще хуже будет. Вот этого нельзя допустить. Но то, что мы за экологию взялись, хорошо, что мы обсуждаем здесь одну из лидеров проблем — кардиологию, нейрохирургию, неврологию. Это тоже очень важно. И я очень рад, что этот центр как раз будет задействован под эти направления оздоровления и лечения наших людей.