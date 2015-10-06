Мифы о вакцинах против гриппа. Почему всё же необходимо делать прививку?

Грипп легче предупредить, чем лечить. Поэтому медицинские работники советуют вовремя делать прививки против этого недуга. Сегодня существует огромное количество мифов о вакцинах. Но имеют ли они под собой основание? Давайте разбираться.

Самый популярный вопрос, который беспокоит белорусов, - можно ли заболеть гриппом сразу после иммунизации? Медики утверждают, это невозможно.

Некоторые боятся делать прививку, так как полагают, что она защищает лишь от одного типа вируса, а их в природе гораздо больше. Но медики уверяют, что всемирная организация здравоохранения перед сезоном иммунизации сначала узнает и тщательно изучает все типы вирусов, которые будут циркулировать в этом году. И лишь после этого предлагает список конкретных вакцин, которые будут актуальны в данном сезоне.

Еще один распространенный миф – вакцина способна подавлять иммунитет. Но и его врачи отрицают.

Бытует мнение, что нужно не вакцину делать, а заниматься спортом, есть чеснок. Это, конечно, хорошо, считают врачи, но не дает гарантии, что вы не заболеете гриппом. А вот прививка ее дает, и защищает организм в течение полугода, а то и весь год.

Еще один миф – прививку против гриппа можно делать только абсолютно здоровым людям. А тем, у кого есть хронические заболевания, лучше не рисковать. Но медики с таким утверждением не согласны.

Массовая иммунизация в Беларуси уже началась. Те, кто сделает прививку от гриппа в октябре-ноябре, могут не бояться слечь в период сезонного подъема заболеваний. А ее медики ожидают в конце января — начале февраля. Кстати, людям, которые входят в группу повышенного риска, а также беременным, пенсионерам и детям до 3 лет, вакцину сделают бесплатно.

Привить против гриппа в этом году планируется около 41% населения Беларуси. У вас еще есть время позаботиться о своем здоровье и до конца ноября принять решение, делать прививку или нет. Будьте здоровы!