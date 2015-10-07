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Гомеопатия. Гомеопатические препараты и лечение

07 октября 2015 09:38
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Еще выдающиеся целители прошлого говорили о принципе излечения «подобного подобным». А уже действие такого метода на личном примере объяснил Самуэль Ганеман – основатель гомеопатии. В конце 18 -ого века медицина боролась с малярией, единственным спасением от которой было растение  хина. Ганеман заметил интересные его свойства: будучи здоровым, он употребил хинную кору. В результате чего обнаружил у себя же   все типичные симптомы малярии. И после шести лет работы он сформулировал закон «подобия» - основной закон гомеопатии.

В основе гомеопатических средств лежат природные компоненты: растительные, минеральные и животные вещества. Их можно применять абсолютно  в любом возрасте: как маленьким детям, так и пожилым людям. Могут применять даже и будущие мамы.

Польза от применения такого метода лечения может быть при любом заболевании. Будь то функциональные расстройства, хронические болезни, проблемы пищеварительной и дыхательной  систем. К примеру, одним из распространённых препаратов в гомеопатии является пчела медоносная.

Но если на первый взгляд, кажется, что все так просто. То у применения гомеопатических препаратов есть свои нюансы.

Сроки лечения гомеопатическими  препаратами индивидуальны и определяются лечащим врачом. Важно знать и то, что  перед приемом таких лекарств лучше воздержаться отупотребления некоторых продуктов.

Все гомеопатические лекарства отпускаются без рецепта врача. Но это не значит, что нужно заниматься самолечением.  Обязательно перед покупкой проконсультируйтесь с врачом.

# Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Ирина Сущевич

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