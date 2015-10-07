Александр Лукашенко на открытии ПЭТ-центра в РНПЦ онкологии: Построить и оснастить – это не проблема, главное – люди

Новости Беларуси. Беларусь вступила в век индивидуальной медицины. В Боровлянах Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии 7 октября открыл Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост онкологических заболеваний отмечается во всех европейских странах, в том числе и в Беларуси. В нашей стране в последнее время удалось снизить смертность от этой страшной болезни.

Оборудование в ПЭТ-центре позволяет проводить раннюю диагностику различных заболеваний, назначать точную схему лечения, выбирая для каждого пациента лекарство, которое подходит ему лучше всего.

Также сегодня Президент пообщался и с участниками конференции «Новые технологии в медицине». Вопросы на встрече затрагивались самые разные – от будущего белорусской медицины до текущего состояния в сфере здравоохранения.

Президент отметил, что главная задача – не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед. Новый центр, построенный всего за два года, должен стать, в том числе, и местом работы молодых специалистов. В целом Александр Лукашенко высоко оценил работу белорусских врачей и отметил, что медицина и образование в нашей стране всегда будут в приоритете.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите, что мы здесь создали. Вы видите, сколько здесь вложено средств. И забегая вперед, я предупредил руководителя Центра, что он становится сегодня известной фигурой, но его задача одна – не останавливаться на достигнутом. Насколько это политический вопрос? Очень долго, и даже сейчас некоторые, где бы я не встречался, всуе с этим припоминают нам бывшего руководителя спецслужб Израиля. Израиля, где, казалось бы, медицина на самом высоком уровне. Соединенные Штаты, Франция, куда он обращался, его отфутболили, сказали, что не оперируют, большая опасность гибели (ему за 70). И когда мне министр доложил, что они обратились к нам, я сказал: предупреди, конечно, что мы не святые, мы молодые еще в этом плане, но, наверное, если Руммо не против, пусть оперирует. Слава Богу, человек живет дальше. Дай Бог, чтобы он жил.

Построить и оснастить – это не проблема, главное – люди. То, что я увидел молодежь, у которой блестят глаза, которые хотят работать, умеют уже работать, это наше будущее. Это значит, что мы вложили деньги не зря. И этот человеческий капитал сегодня начинает работать. Поэтому мы могли бы, конечно, пройти, посмотреть, по телевизору показали бы современный центр, но мне очень важно было поговорить со специалистами, то есть с вами. Я просил подобрать именно специалистов, которые могут дать оценку сделанному и, самое главное, сказать, что плохо, если есть плохо, или же над чем еще предстоит в связи с этим работать.