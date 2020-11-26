Безопасны ли для детей слаймы и кому нельзя с ними играть

Слайм, лизун, космическая слизь, жвачка для рук – все это названия модной игрушки, которая появилась на нашем рынке сравнительно недавно. Они привлекательны для детей, так как в них можно тыкать пальцами, тянуть, мять. Они помогают развивать мелкую моторику рук, а от нее зависят речь и мышление. Но насколько они безопасны?

Людмила Кузнецова, начальник отдела государственного надзора за техническими регламентами и стандартами инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску:

Итоги проверок и мониторингов, проведенных в 2019 году, таковы: под запрет ввоза и обращения попали порядка 25 наименований слаймов. Интенсивность запаха, уровень миграции формальдегида, фенола и других химических веществ зачастую превышали в несколько раз допустимые значения.

Сами нарушения те же: превышения уровня формальдегида – до 20 раз, фенолов – в 12 раз, резкий запах – 3 балла вместо 2. Это может быть чревато возникновением аллергических реакций, создает опасность здоровью ребенка. Василий Кулик, врач-педиатр:

Чаще всего это могут быть различные аллергические реакции, контактный дерматит. Если этих веществ много в слайме, то может быть даже головная боль, головокружение и вообще страдает общее состояние ребенка. Рекомендуется не разрешать играть со слаймами детям до 3-летнего возраста, особенно если дети все берут в рот. Ежедневно можно играть со слаймами не более 30 минут.

Родители, в свою очередь, должны быть очень внимательны при выборе очередной игрушки для своего ребенка. Это касается не только слаймов. Внимательно осматривайте то, что даете ребенку в руки, читайте маркировку. Если после этого остаются сомнения – подобные игрушки лучше не приобретать. Людмила Кузнецова:

Некоторые поставщики и импортеры проявляют недобросовестную конкуренцию, меняя, допустим, название игрушки.

Если игрушки на прилавках магазинов постоянно контролируются и проходят проверки, то за лизунов, которые дети изготавливают в домашних условиях, ответственности никто не несет. Найти рецепт слайма в интернете и изготовить его самостоятельно не составит труда. Основные компоненты – мыльный раствор и средство с мощным антисептическим действием, которое может вызывать ожоги и аллергические дерматиты.

Василий Кулик:

Если у ребенка имеются какие-то повреждения целостности кожных покровов: ссадины, трещинки, порезы, то, конечно, в это время тоже нужно оградить от этих игрушек. Если у ребенка имеется аллергическое заболевание – тоже нежелательно играть со слаймами. Если он уже потерял свой внешний вид, старый, грязный, то его уже лучше выбросить в мусорное ведро и купить новый.