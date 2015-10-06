Врач-вертебролог: чем он занимается и что лечит?

О работе врача-вертебролога нам расскажет гость программы Сергей Зарецкий.

Сегодня мы будем говорить о не совсем обычной специальности, которая, наверное, не на слуху. Вместе с тем проблемы, которыми занимаются эти врачи, они отнюдь не новы. Это болезни позвоночного столба, скажем так.

Сергей Зарецкий, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БелМАПО, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук:

Эта специальность называется вертебролог.

Это нечто среднее между неврологом и ортопедом?

Сергей Зарецкий:

Эта специальность, которая стоит на трех китах: неврология, ортопедия и нейрохирургия. То есть это специальность, которая сформировалась не так давно. Это совершенно молодое направление в развитии здравоохранения. То есть последние 20 лет активно развивается вертебрология не только у нас в республике, но и в мире в целом. И выделилась от ортопедов, потом присоединились нейрохирурги и неврологи.

Чем же все-таки занимается врач-вертебролог? Что входит в сферу его интересов?

Сергей Зарецкий:

Вертебрология — это специальность, которая занимается исключительно патологией позвоночника. Причем патология, которая связана дегенеративно-дистрофическим поражением позвоночника, но сюда включают и воспалительные заболевания, и травмы позвоночника, и опухоли, и поражения соединительной ткани позвоночника (я имею в виду сколиоз, кифоз). Вот всем этим многообразием, слабыми местами, скажем так, позвоночника и занимаются специалисты вертебрологи.

Один из классических симптомов заболеваний позвоночника — нарушение чувствительности в верхних или нижних конечностях. Проще говоря, онемение руг или ног.

Алексей Щербеня, врач-нейрохирург:

Самый распространенный симптом — боль в спине. Чаще всего такие пациенты наблюдаются у врачей-неврологов, которые чаще всего определяют показания для направления к врачу-вертебрологу. То есть направление к вертебрологу предполагает какое-то хирургическое вмешательство. А если консервативно возможно лечение, то с задачами могут справляться неврологи.

Сергей Зарецкий:

Сказать, что позвоночник очень важная часть в организме человека, это ничего не сказать. Потому что позвоночник (не зря он называется столб) — это тот столб, который проводит в себе все нервные окончания и связывает нервные окончания с самым главным органом нашего человеческого тела — головной мозг. Позвоночник — остов, на основе которого держатся все оставшиеся части нашего тела. Он занимается и иннервацией и модуляцией, и взаимосвязью с внешним миром и между собой, поэтому недооценить его важность практически невозможно.

Сергей Владимирович, к специалистам вертебрологам приходят пациенты с уже установленным каким-то диагнозом или с некими симптомами, которые еще не сформулированы в какой-то диагноз?

Сергей Зарецкий:

Как правило, с учетом того, что врачей-вертебрологов у нас в стране не очень много, как правило, пациенты к вертебрологам уже попадают либо по направлению невропатолога, либо по направлению ортопеда- травматолога с предварительно каким-то диагнозом. К сожалению, я должен сказать, что у нас появилось на сегодняшний день, я считаю, нездоровая тенденция, когда желание многих и специалистов, и пациентов при малейшем каком-то дискомфорте либо болевых ощущениях позвоночника делать магнитно-резонансную томографию. Как специалист я вас уверяю в том, что необходимости выполнять МРТ при многих симптомах просто не существует, потому что если внимательно посмотреть, иногда достаточно с точки зрения обследования выполнить рентгенограмму, может быть функциональная рентгенограмма, иногда правильнее выполнить компьютерную томографию. И такие, скажем, небезвредные и дорогостоящие методы обследования, как МРТ, конечно, должен назначать специалист с конкретной целью.

До начала агрессивной, скажем так, терапии хирургического лечения используется ли этап какой-то консервативной терапии?

Сергей Зарецкий:

Обязательно. Практически все вертебрологи, которые работают у нас, они проходили обучение за пределами республики, они участвуют в ведущих конгрессах, симпозиумах с выступлениями, докладами. И уровень наших специалистов приближается к хорошему европейскому уровню. К нам приезжают учиться много коллег из стран СНГ, из ближнего, дальнего зарубежья. Подход такой, что если консервативное лечение, даже в случае выраженного болевого синдрома, не дает должного результата в течение двух месяцев, это является уже показанием для решения вопроса о необходимости хирургического вмешательства. Чем раньше сделано хирургическое вмешательство при патологии позвоночника, тем лучше клинически ближайший и отдаленный результат. То есть если сделать операцию через два года с начала заболевания, к сожалению, эффект от оперативного вмешательства будет гораздо ниже, чем его сделать в сроки первых двух месяцев.

Если говорить о хирургической терапии, то мы теперь склоняемся к тому, что мы идем по пути малоинвазивных вмешательств. Используется ли в вертебрологии в хирургическом лечении так называемое малоинвазивное вмешательство?

Сергей Зарецкий:

Как и во всем мире, вертебрология тоже пошла по пути того, чтобы минимизировать травматичность хирургического вмешательства. Поэтому на сегодняшний день достаточно активно не только у нас в республике, но и в других странах развиваются такие методы, как эндоскопического хирургического лечения позвоночника, есть методика лазерной вапоризации грыж диска, существует методика нуклеопластики, то есть тоже малоинвазивное вмешательство, которое позволяет выполнить данный вид вмешательства и на следующий день, скажем, выписать пациента на амбулаторный этап лечения.

Мы зачастую заканчиваем нашу передачу, говоря о профилактике того или иного заболевания. В данном контексте я хотела бы вас попросить сказать, так что же нужно делать, чтобы наш позвоночник был здоров и чтобы как можно позже получить те проблемы, о которых Вы говорили?

Сергей Зарецкий:

На самом деле залог здоровья позвоночника — это его мышечный корсет. Чем лучше, чем крепче у человека мышечный корсет, тем меньше будет проблем в целом с позвоночником. Я должен заметить, что позвоночник в вертикальном положении держат даже не мышцы спины, а прежде всего мышцы брюшного пресса. Поэтому я призываю всех заниматься спортом, физкультурой, тренировать мышечный корсет, что позволит всем телезрителям не обращаться за помощью к вертебрологам.