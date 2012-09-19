Новости Беларуси. Минздрав Беларуси в 2013 году намерен в первую очередь поддержать медперсонал первичного звена. Речь о врачах, медсестрах и фельдшерах в поликлиниках и амбулаториях.

Особенно актуален этот вопрос сегодня для Брестской области. Жителям области приходится подолгу стоять в очереди, чтобы попасть на прием. Поэтому в последующие годы распределять молодых специалистов будут в первую очередь в Брестскую и Минскую области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как обеспечить регион и всю страну квалифицированными кадрами, 19 сентября шла речь на выездной коллегии Минздрава.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Высокие технологии распространяются не только в центре, в Минске, но и в регионах. В Брестской области – пересадка почки. Сейчас пересадка почки будет в Гомеле. Кардиохирургия, эндопротезирование стало уже нормой в крупных городах и районных центрах. На первых порах мы ездили стажировались за границу, сейчас мы ездим к свои друзья по СНГ, учим их.