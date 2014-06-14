14 июня — Всемирный день донора крови

Новости Беларуси. Спасти незнакомца ценой собственной крови. 14 июня — Всемирный день донора. Впервые эту дату отметили в 2005. Девиз 2014 года — «Безопасная кровь для спасения матерей». Около 800 женщин во всем мире ежедневно умирают от осложнений во время беременности и родов, которые вызваны тяжелыми кровотечениями. Насколько белорусы готовы сдавать кровь безвозмездно?

Татьяна Тихонова на пороге нового этапа жизни. Решение стать донором студентка Гомельского медицинского университета приняла обдумано. И прямо с экзамена по физиологии пришла на забор крови.

Татьяна Тихонова донор:

Первый раз пришла. Волнительно, но я готова. Считаю, что это хороший поступок. Может быть, кому-то даже понадобится наша кровь, и мы спасём кому-нибудь жизнь

7 минут — и 350 миллилитров пополнили областной банк крови. Однако нуждающимся она поступит не раньше, чем через 4 месяца. До этого её трижды проверят. Только за 2013 год в области сдано почти 29 тысяч литров крови. В регионе людей, добровольно жертвующих свою кровь другим, почти 30 тысяч. Но таких, как пенсионерка Ольга Васильевна, единицы.

Ольга Осипенко, почетный донор:

В моей семье, может, так принято. Сестра старшая сдавала, оба брата сдавали. Мне когда 18 лет исполнилось, сестра привела сдавать кровь. С тех пор я сдаю.

Ольга Васильевна сдавала кровь более 160 раз. Здоровье в порядке, давление как у космонавта: 120 на 80. Говорит: донорство — это стиль жизни. Однако далеко не у всех такое отношение к делу. И поэтому совсем скоро донорство в Беларуси и других странах мира может стать делом исключительно благотворительным. Всемирная организация здравоохранения предлагает до 2020 года полностью отказаться от выплат за сданную кровь.

Федор Карпенко, главный врач Гомельской станции переливания крови:

Донор, который сдаёт безвозмездно, он не заинтересован получить денежную компенсацию, поэтому он не заинтересован в том, чтобы скрыть свои заболевания, поэтому процент брака заготовленной крови у доноров, дающих кровь безвозмездно, значительно ниже. По мировой статистики и той первичной информации, которая поступает и в Республике Беларусь — в 2 раза меньше брак крови от добровольных безвозмездных доноров.

Безвозмездное донорство — не способ сэкономить, а скорее ещё одна мера безопасности. Врачам это хорошо известно. С пониманием относятся к инициативе и сами доноры. Вне зависимости от стажа.

Татьяна Тихонова донор:

Я сужу по себе. Не в деньгах дело. Нужно от души и с хорошими мыслями давать кровь.

Ольга Осипенко, почетный донор:

Еще при СССР это было. Все время бесплатно сдавали. Если сделают безвозмездно, будем сдавать безвозмездно.

Как не удивительно, но факт: на Гомельщине от денег за сданную кровь сегодня отказывается приблизительно каждый пятый донор. В 2013 году порядка 20% крови было получено на безвозмездной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.