Новейшее медицинское оборудование получила Солигорская районная больница от представителей правительства Японии

Новости Беларуси. Новейшее медицинское оборудование получила Солигорская районная больница. Два ультразвуковых аппарата медучреждению передали представители правительства Японии.

Благотворительное сотрудничество Беларуси и Японии продолжается не один год. В Беларуси уже реализовано более трех десятков проектов на сумму в более чем 2,5 миллиона долларов.

Необходимое оборудование передали учреждениям здравоохранения в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.