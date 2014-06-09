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Новейшее медицинское оборудование получила Солигорская районная больница от представителей правительства Японии

09 июня 2014 14:53
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Новости Беларуси. Новейшее медицинское оборудование получила Солигорская районная больница. Два ультразвуковых аппарата медучреждению передали представители правительства Японии.

Благотворительное сотрудничество Беларуси и Японии продолжается не один год. В Беларуси уже реализовано более трех десятков проектов на сумму в более чем 2,5 миллиона долларов.

Необходимое оборудование передали учреждениям здравоохранения в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Медицинское оборудование # Здоровье # Светлана Бондарь

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