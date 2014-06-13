Прямой эфир

Магнитные бури. 13 июня 2014 в пятницу - у многих людей возможны бессонница, учащение сердцебиения и перепады давления

13 июня 2014 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сильные магнитные бури обрушатся 13 июня на Землю. Они вызваны  двумя крупными вспышками на Солнце. Этот выброс солнечных частиц относится к самому мощному по степени излучения.

Медики предупреждают, что у многих людей возможны бессонница, учащение сердцебиения и перепады давления.

Последний раз наша планета попала под удар космической бури в конце февраля. Тогда источником геомагнитного возмущения стала целая серия вспышек на Солнце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Здоровье # Магнитные бури

Другие новости рубрики

Все новости
Новейшее медицинское оборудование получила Солигорская районная больница от представителей правительства Японии
09 июня 2014 14:53

Новейшее медицинское оборудование получила Солигорская районная больница от представителей правительства Японии

Инвалид 1 группы получила пару обуви, положенную ей по законодательству, только после сюжета на СТВ
09 июня 2014 12:50

Инвалид 1 группы получила пару обуви, положенную ей по законодательству, только после сюжета на СТВ

Главный санитарный врач Минска Наталья Жукова рассказала о санитарном состоянии зон отдыха в Минске
07 июня 2014 15:22

Главный санитарный врач Минска Наталья Жукова рассказала о санитарном состоянии зон отдыха в Минске