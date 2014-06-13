Магнитные бури. 13 июня 2014 в пятницу - у многих людей возможны бессонница, учащение сердцебиения и перепады давления

Новости Беларуси. Сильные магнитные бури обрушатся 13 июня на Землю. Они вызваны двумя крупными вспышками на Солнце. Этот выброс солнечных частиц относится к самому мощному по степени излучения.

Медики предупреждают, что у многих людей возможны бессонница, учащение сердцебиения и перепады давления.

Последний раз наша планета попала под удар космической бури в конце февраля. Тогда источником геомагнитного возмущения стала целая серия вспышек на Солнце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.