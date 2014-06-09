Инвалид 1 группы получила пару обуви, положенную ей по законодательству, только после сюжета на СТВ

Я грустил оттого, что у меня нет хорошей обуви до тех пор, пока не увидел человека без ног — это японская поэзия. А теперь посмотрите белорусскую прозу.

В результате онкологической операции у минчанки Маргариты Бириловой патологическая ломкость костей. После множественных переломов у женщины стали постоянно опухать ноги, поэтому без специальной ортопедической обуви — никуда! По регламенту Маргарите Абрамовне, как инвалиду 1-й группы, раз в год положена одна бесплатная пара такой обуви. Но, к сожалению, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Маргарита Бирилова:

Вы же сами видите, я по квартире езжу босиком.

Несмотря на то, что женщина уже 6 лет не выходит на улицу, даже дома ноги замерзают. Не спасают ни грелки, ни шерстяные носки. В конце марта с мольбой о помощи Маргарита Абрамовна обратилась к специалистам единственного в стране протезно-ортопедического центра.

Маргарита Бирилова:

Пришла ортопед с образцами, привезла каталог. Я выбрала модель.

Чтобы заказать новые туфли, Маргарита Абрамовна собрала все необходимые документы: паспорт, удостоверение инвалида и заключение врачебно-консультационной комиссии. Кстати, пара подобной обувь обходится государству в два- два с половиной миллиона рублей. Инвалидам первой и второй групп предоставляется бесплатно.

Маргарита Бирилова:

По регламенту, мне полагается одна пара обуви в год. Но если эти будут готовы в августе, то, простите, а когда же я получу следующую?

Заказ Маргариты Абрамовны приняли и определили срок изготовления — 8 августа! То есть через четыре месяца! Хотя обычный срок изготовления такой обуви составляет максимум два месяца. Пенсионерка пришла в глубокое уныние. Получается, что ни весной, ни летом обуви ей не видать! Кстати, реабилитационная обувь — продукция специфическая, сугубо индивидуальная, поэтому сроки изготовления устанавливает сама организация. Исходя из своих возможностей.

Александр Мавковенко, начальник цеха протезно-ортопедической обуви ГУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»:

В зависимости от наших заказчиков, от сезонности. Когда наших пациентов приходят в больших количествах, то, соответственно, увеличивается срок изготовления немножко. Были ситуации, когда наше предприятие пыталось внедрить талонную систему, чтобы равномерно приходили заказчики, например, 50 человек в день.

Только вот о таких нововведениях дальше разговоров дело не идет. На практике, ежедневно на прием приходит порядка ста человек с подобными заказами. Все их обязаны принять. Производственные мощности способны произвести в месяц тысячу пар ортопедической обуви. Получается, что спрос превышает предложение более чем в два раза! Отсюда и соразмереное увеличение срока изготовления».

Александр Мавковенко:

Мы призываем, чтобы заказчики приходили к нам постоянно, чтобы мы ритмично могли обеспечить их нишими изделиями.

Увы, но к сожалению, многие нуждающиеся в ортопедической обуви живут по принципу, пока гром не грянет. Зимой количество заказов несоразмеримо меньше. Начальник цеха Александр Мавковенко говорит, что в иной день нет ни одного человека. То есть, если бы Маргарита Абрамовна обратилась со своим заказом, например, в январе, то уже в марте заветная обувь стала бы не мечтой, а явью.

После нашего вмешательства специалисты ортопедического предприятии пообещали ускорить изготовление обуви для Маргариты Абрамовны.

Кстати, как нам сообщили на предприятии, любой нуждающийся может обратиться с просьбой выполнить заказ побыстрее. При наличии, естественно, веских причин.