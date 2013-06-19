12 частных медицинских центров лишились лицензии за грубые нарушения

Новости Беларуси. Из 260 проверенных частных медицинских центров — 12 лишились лицензии за грубые нарушения. О ходе проверки клиник сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Василий Жарко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На особый контроль частные медцентры попали после смерти одной из пациенток. Напомним, 25-летняя жительница Гродно скончалась после пластики носа, проведенной в «Экомедсервисе». Проверки коснулись не только тех центров, которые занимаются хирургией, но и тех, которые оказывают стоматологические, гинекологические и другие услуги.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

В основном не соответствие тем требованиям, которые применяются к медицинским центрам: устаревшее и несертифицированное медицинское оборудование, отсутствие укладок для оказания экстренной медицинской помощи - те нарушения, которые могут отразиться на состоянии здоровья. Если есть хирургическое отделение и койки пребывания, то обязательно должно быть круглосуточное наблюдение врача. Один стоматологический центр в Орше дважды наших специалистов не пустил. Они показали, что все есть, а потом забоялись показать, как работают.