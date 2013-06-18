Новости Беларуси. Быть здоровым – это просто. В минских парках обновят уже существующие тропы здоровья и обустроят новые. После удачного старта во Фрунзенском районе универсальные площадки для занятий спортом появятся в Курасовщине, Уручье и вдоль Комсомольского озера.

Здесь можно будет не только пробежаться, но и заняться гимнастикой. Для этого каждую тропу здоровья оснастят спортивным инвентарем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Тропа здоровья – это определенный участок дороги в тротуарной, пешеходно-парковой зоне, где человек может просто пройтись, даже не бежать. Гимнастические снаряды находятся в парке, где можно провести несколько физических упражнений (подтянуться, отжаться и так далее).