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В минских парках обновят уже существующие тропы здоровья и обустроят новые

18 июня 2013 17:06
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Новости Беларуси. Быть здоровым – это просто. В минских парках обновят уже существующие тропы здоровья и обустроят новые. После удачного старта во Фрунзенском районе универсальные площадки для занятий спортом появятся в Курасовщине, Уручье и вдоль Комсомольского озера.

Здесь можно будет не только пробежаться, но и заняться гимнастикой. Для этого каждую тропу здоровья оснастят спортивным инвентарем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Тропа здоровья – это определенный участок дороги в тротуарной, пешеходно-парковой зоне, где человек может просто пройтись, даже не бежать. Гимнастические снаряды находятся в парке, где можно провести несколько физических упражнений (подтянуться, отжаться и так далее).

# Государственная политика в области здравоохранения # Алексей Прокопович # Мингорисполком # Государственная политика # Здоровье

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