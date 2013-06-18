Новости Австралии. Жительница Австралии, попав в аварию, заговорила с сильным французским акцентом.

То, что другим дается с большим трудом, саму Линн Роу совсем не радует, а скорее, наоборот, крайне смущает. Поэтому общение со знакомыми коренная австралийка свела к минимуму.

Так называемый «синдром иностранного акцента», по словам врачей, встречается крайне редко. За 70 лет известно около 60 подобных случаев, и все они последовали за тяжёлыми травмами или инсультами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.