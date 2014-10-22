«Закон о лекарствах»: какие медпрепараты исчезнут из аптек Беларуси и как изменится цена на оставшиеся

Новости Беларуси. В белорусском Парламенте в разгаре законотворческий сезон. 22 октября в Овальном зале разгорелась дискуссия по одному из самых резонансных законопроектов этой осени – о лекарствах. Его депутаты приняли в втором чтении.

Планируется, что уже в 2015 году в Беларуси будет установлена единая отпуская цена для импортных препаратов. Системы регистрации и контроля качества лекарственных средств также изменятся, что должно значительно повысить конкуренцию на едином рынке лекарств в рамках ЕАЭС.

Полки белорусских аптек импортные и отечественные лекарства сейчас делят практически поровну. У многих зарубежных препаратов есть белорусский аналог. Ценовой диапазон – для каждого кошелька.

По словам фармацевта, проблем с выбором не возникает. Дефицит товара бывает только в нескольких случаях: во время сезонных эпидемий и, как по расписанию, раз в пять лет. Когда препарат проходит перерегистрацию.

Елена Зебзеева, заведующий аптекой:

Перерегистрация занимает определенный промежуток времени. Естественно, это создает неудобства в работе с покупателями, потому что с лекарствами, которые находятся на перерегистрации, естественно, перебои в аптеках.

На время процедуры перерегистрации препарат изымается из продажи – отсюда и его дефицит. С 1 января 2015 года ситуация изменится.

Парламентарии 22 октября обсудили изменения «Закона о лекарствах». После окончательного утверждения документа препарат будут забирать с прилавка в лабораторию только дважды.

Александр Стецко, член постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

При первичном попадании на наш рынок лекарственного средства происходит регистрация. При этом условия регистрации обязательно соблюдаются. После пяти лет фирма-поставщик обязана перерегистрировать это лекарственное средство. И далее уже этот лекарственный препарат используется на нашем рынке. При этом все равно осуществляется фармоконадзор.

Самое бурное обсуждение (как среди журналистов, так и среди парламентариев) вызвал пункт, регулирующий цену на лекарства. Известно, что некоторые импортные препараты в нашей стране дороже, чем, например, в соседних государствах.

Согласно новому документу, отпускная цена на лекарства не будет выше, чем в стране-производителе.

Елена Шамаль, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Эта цена должна быть сопоставима в сопредельных государствах с Республикой Беларусьеспублико Беларусь, чтобы мы смогли отрегулировать цены с соседними государства.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Мы приводим такое, чтобы одна цена была везде. Это даст возможности для предотвращения разброса цен в аптеках разной формы собственности.

Уже буквально через пару месяцев из аптек Беларуси могут исчезнуть лекарства, которые не соответствуют международным стандартам. По словам специалистов, таких препаратов на нашем рынке практически нет. Это подтверждают и на самом крупном фармацевтическом предприятии Беларуси.

Иван Парчевский, заместитель генерального директора фармацевтической компании:

На сегодняшний день фармацевтическая продукция белорусского производства соответствует всем международным стандартам качества, что подтверждается тем, что в порядка 30 стран экспортируется продукция и при этом отмечаются устойчивые темпы роста экспорта белорусской продукции. В связи с этим, как мне кажется, нет никаких предпосылок и оснований для опасений того, что наша продукция не будет конкурентоспособной как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

Изменение «Закона о лекарствах» направлено в первую очередь на повышение конкуренции среди производителей препаратов.

Более того, в рамках Евразийского экономического союза, участницей которого является и наша страна, будет сформирован единый рынок лекарств. Планируется, что он начнет функционировать уже в 2016 году. Унификация соответствующего законодательства – одна из ступеней на пути к интеграции.

Документ еще поступит в Совет Республики. Если его одобрят, то законопроект отправится на подпись президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.