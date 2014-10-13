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Указ Президента: детские автокресла и зимние шины обязательны, срок обучения в автошколах увеличивается

13 октября 2014 17:04
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Новости Беларуси. В Беларуси детей до 12 лет обяжут перевозить только в автокресле. Соответствующий указ подписал 13 октября президент. Как альтернативу можно использовать другие приспособления, которые обеспечат безопасную перевозку ребенка.

Кроме того, увеличивается срок обучения в автошколах до 4 месяцев. Курсантам придется отъездить на дорогах не 40 часов, как это было ранее, а 50.

До 1 декабря водителям в обязательном порядке придется переобуть машины в зимнюю резину.

Указ вступает в силу через три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автозаконодательство

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