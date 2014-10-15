Минчанин получил договор на установку системы видеонаблюдения, который он не подписывал: к кому обращаться в случае отказа от оплаты?

То, что Немцы на видео снимают, то наши люди делом доказывают. Герой этого сюжета доказал, что с видео, точнее с видеосистемой, можно бороться!

Скоро исполняется 50 лет с тех пор, как впервые граждан стали охранять не только полицейские и собаки, но и камеры видеонаблюдения. Впервые это чудо техники попытались использовать не для записи семейных праздников, митингов и соревнований, а для покоя — американцы. Спустя полвека ветер перемен достиг и дверей нашей родины. Когда минчанин Григорий Шут, проживающий по улице Холмогорской, получил странную листовку, ему стало не до шуток.

Григорий Шут:

Мне в почтовый ящик положили договор на установку системы видеонаблюдения. Я договор не подписывал, ни с кем никаких бесед не вел по установке. И этот договор оказался подписанным другой фамилией, другим номером квартиры. И есть на этом договоре номер телефона подписчика.

В графе, где должна была бы по идее стоять подпись Григория Арсентьевича, стояла подпись соседки А.К.Гайдук, которая от подписи немедленно отказалась и заявила, что ничего подобного не подписывала. Предположила, что кто-то очень похоже ее скопировал. Цена вопроса 87.000 рублей. Это, предположил мужчина, только первый взнос. И очень сомнительный на его взгляд.

Григорий Шут:

Я когда сходил в расчетный отдел разбираться, что это за такая система. Мне там отфутболили до общества, которое должен устанавливать. Но по адресу указанному в договоре я обошел все кабинеты по всей территории завода, никто нигде не знает этой фирмы и никто не знает, где она находится. А в расчетном отделе категорически отказались установить, что действительно ли это подпись не моя. И в договоре написали другой рукой, другими чернилами номер мой квартиры.

Ни попытки Григория Арсеньтьевича, ни наши дозвониться до фирмы «Ультратек» не увенчались успехом, что странно. Ведь по идее люди, торгующие видеотехникой, должны быть и сами оснащены по последнему делу техники. Гражданин Шут пришел в отчаяние.

Григорий Шут:

Я думаю так, что мне в следующем месяце будут учитывать эту сумму, что я должен буду. И потом могут пеню давать, что я не оплатил услуги, когда я честный, справедливый, добросовестный плательщик. Никогда у меня не было ни задолженностей никаких, всегда своевременная оплата. А вдруг вот получается, что я нарушитель и вообще человек ненадежный, если можно так выразиться.

Правда, зачем пенсионеру платить за то, что ему не нужно? Каждый месяц платить по 87 тысяч – перспектива не из радостных. Сперва навяжут видеонаблюдение, затем консьержку, затем забор их нержавейки. Что еще ожидать от коммунального бизнеса? К слову, пресловутую видеосистему, которая наделала так много шума, так до сих пор и не установили. А Григорий Арсентьевич решил так просто не сдаваться.

Григорий Шут:

Я, правда, набрался смелости и эту услугу вычеркнул из расчетного, оплатил я ее без этой суммы, которая указана в договоре. Но в договоре указано, что сумму должны вносить только лишь после установки этой системы.

Согласно Конституции Республики Беларусь – каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни. И кто бы там ни говорил, что видеонаблюдение – это эффективно и стабильно, наш герой решительно не хочет иметь ничего общего с этими новомодными технологиями.

Елена Мойсейчик, юрист:

Потребителю необходимо обязательно в письменном виде, заказной корреспонденцией обратится как в расчётно-кассовый центр, потому что именно он выставляет жировку такого вида услуги, соответственно, оплаты по ней, и непосредственно к исполнителю.

Юристы утверждают, что к подобному договору есть ряд вопросов. Почему в договоре не соответствуют действительности ни адрес, ни мобильный телефон, ни фамилия, и что самое главное — даже подпись чужая! Что попахивает уже уголовной ответственностью.

Елена Мойсейчик, юрист:

Соответственно возникает договор, собственно, кто его заключал, этот договор, кто его подписывал. Необходимо обратится в две организации и выяснить, на каком основании включается данные денежные средства непосредственно за эту услугу. Уже по факту предоставления информации можно сделать следующие выводы: отказываться от сего договора и говорить о том, что оплачивать я не буду и не заказывал сие видеонаблюдение, ну, либо приводить данный договор в соответствии с требованием законодательства, то есть подписывать его и, соответственно, осуществлять оплату.

Когда материал готовился к эфиру нам позвонил Григорий Арсеньтевич и радостно сообщил, что фирма «Ультратек» признала свою ошибку - вычеркнула номер его квартиры из договора. Пенсионер рад, что теперь ему не придется оплачивать абсолютно ненужную ему услугу. А что будет делать соседка Григория, которая тоже ничего не подписывала, но которой пытаются навязать систему видеонаблюдения, это вопрос. И похоже на него уже должны ответить вполне компетентные органы. Лучше, если они будут правоохранительными.

И в завершение сюжета небольшая ремарка: Правда бывает двух видов: своя, истинная правда, и чужая — настолько сомнительная, что скорее всего — подделка.