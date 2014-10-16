Двери с дефектом, или Почему ИП Сергей Ворошуха отрицает оплату товара и требует более $4 тысяч

Прежде чем вставать в позу, подумайте, а вдруг она покажется кому-нибудь привлекательной. Кто в этой истории встал в позу и насколько она привлекательна для соперника, знает корреспондент СТВ Вероника Исаева.

Сколько людям ни доверяй, все равно окажется, что не доверять надо было еще больше. Минчанин Руслан Арбузов воспитан на доверии и в каждом человеке он пытается увидеть честность, доброту и порядочность. Однажды жизнь доказала, что розовые очки пора снять.

Руслан Арбузов:

В начале июня я на строительном рынке в Уручье заказал двери у ИП. Те двери, которые выставлены в павильоне в Уручье, я бы сказал, что они шикарные. Всё сделано из массива ольхи. И то, что представлено у него в салоне очень красиво. Естественно, я захотел это заказать.

Сказано — сделано! Спустя полтора месяца новенькие шикарные двери были доставлены в квартиру Руслана. На этом долгожданное и дорогостоящее приобретение вдруг перестало радовать молодого человека. При более пристальном, можно сказать, тщательном осмотре Руслан вдруг обнаружил множество дефектов. Учитывая, что за двери мужчина заплатил более четырех тысяч долларов, каждый недостаток рвал душу и сердце.

Руслан Арбузов:

Очень много сколов, очень много незакрашенных частей. Я ему несколько раз звонил, он приезжал, я показал ему все недочёты. Мы буквально по каждой дверям прошлись. И после этого я писал ему письмо о том, что ему всё-таки нужно сделать обещанное и устранить все недостатки. Но никакого ответа не последовало.

Месяц Руслан пытался достучаться до совести и сознания индивидуального предпринимателя. Но последний был глух, словно стена. На все телефонные обращения ИП Ворошуха равнодушно отвечал, что двери качественные и все претензии заказчика необоснованны и надуманны. Когда диалог противоборствующих сторон зашел в тупик, вмешалась третья сторона — программа «Добро пожаловаться». Чтобы мы воочию убедились в браке.

В письме адресованном в адрес ИП Ворошуха Руслан Арбузов требовал исправить недостатки. И закон в этом на его стороне.

Юрий Перевозков, юрист:

Согласно законодательству максимальный срок устранения недостатков не должен превышать 14 дней со дня предъявления соответствующего требования.

Отведенные законом 14 дней истекли, а от индивидуального предпринимателя — ни привета. Ни ответа. И тогда Руслан сделал ход конем... Пригласил для осмотра дверей независимого эксперта.

Сергей Пракопенко, специалист в области товароведческих исследований ООО «ПравитЭксперт»:

Наличие таких вот зазоров влияет на внешний вид двери, но ГОСТом данные вещи не регламентируются. Поэтому сказать, что имеются нарушения? здесь нельзя.

Именно то, что больше всего смущало и возмущало заказчика – на деле оказалось вполне допустимыми отклонениями в рамках стандартов. Но при более глубоком рассмотрении эксперт обнаружил те дефекты, которые вне нормы.

Сергей Пракопенко, специалист в области товароведческих исследований ООО «ПравитЭксперт»:

Здесь вот сразу видно, что есть зазоры в шипованом соединении. По нашему ГОСТу зазоры в шипованых соединениях не допускаются. Есть производственный брак.

Хорошо это или плохо для Руслана — сказать сложно. С одной стороны он доказал, что был прав, с другой стороны, ему поставили брак, который продавец не собирается признавать.

Сергей Пракопенко, специалист в области товароведческих исследований ООО «ПравитЭксперт»:

Исходя из предварительного осмотра дверей, имеющихся в данной квартире, обнаружены отдельные недостатки, нарушающие СТБ и являющиеся производственными дефектами.

Однако для того, чтобы минчанин смог подать иск в суд, предварительного поверхностного осмотра мало. Руслану стоит провести официальную задокументированную экспертизу. А это уже более серьёзная и официальная процедура. По результатам исследования потребителю будет выдано на руки заключение. Если последнее подтвердит наличие дефектов производственного характера, предпринимателю Сергею Ворошухе придется выполнить требование Руслана Арбузова. Например, устранить дефекты или снизить цену на товар.

Руслан Арбузов:

На сегодняшний момент я больше не хочу связываться с этим ИП.

Руслана можно понять. И даже не только потому, что он долгое время безрезультатно пытался полюбовно решить вопрос с предпринимателем. Больше всего мужчину возмутило ответное письмо от ИП. В нем, довольно цинично, на взгляд, Руслана предприниматель спокойно сообщал, что вообще не получал деньги за двери! Точка. И посему требовал, цитируем дословно:

«Прошу Вас оплатить доставленный мной товар в количестве пяти комплектов, согласно договора № 1406 от 14 июня на сумма 4.036 у.е. Эквивалентной 41.160.000 рублей на момент доставки товара. Либо расторгнуть со мной договор и вернуть мне доставленный мною товар надлежащего качества и в полной компенсации…»

И последняя фраза: «В противном случае я буду вынужден обратиться в суд за защитой своих прав.»

Такой наглости Руслан Арбузов не ожидал. То есть удар со стороны ИП Ворошуха пришелся, что называется, ниже пояса. И ведь знал, куда бить. В самое незащищенное для мужчины место. Дело в том, что действительно, у Руслана нет никаких документов, подтверждающих факт оплаты дверей... Как говорилось выше, молодой человек абсолютно доверился улыбчивому коммерсанту. Казалось, дело безнадежное. Нет чека. Нет прав. К счастью, некогда агрессивный рекламный слоган не имеет ничего общего с законом и жизнью.

Ирина Коноплицкая, юрист:

В соответствии с пунктом 3.5 договора наш потребитель оплатил полную стоимость товара, в данном случае дверь, до передачи этого товара.

Действительно, согласно договору, составленному и подписанному между ИП и заказчиком Русланом Арбузовым деньги за товар должны быть внесены до передачи дверей.

Ирина Коноплицкая, юрист:

В связи с чем, мы делаем вывод, что двери поставлены, а уже качество можно определить, какие-то изъяны, либо сразу, либо в процессе эксплуатации могут проявиться так называемые скрытые дефекты. Говорить о том, что деньги потребителем не переданы в полной объеме, здесь ИП не имеет право.

Но как быть с письмом, с требованием оплатить стоимость заказа?

Ирина Коноплицкая, юрист:

В том случае, если продавец все-таки требует от покупателя выплаты какой-то суммы денег, то покупатель имеет право обратиться в милицию.

В этой истории ошибок не наделал только ленивый. И она является наглядным пособием, как нельзя поступать. Не будь в договоре пункта 3.5, у Руслана Арбузова в суде могли возникнуть серьезные проблемы. Не исключено, что ему пришлось бы еще раз оплатить стоимость дверей, а это, напомним, более 4 тысяч долларов. В настоящее время, так как ИП ответил отказом удовлетворить требование потребителя, у Руслана есть право на обращение в суд. Что он и намерен сделать. Мы полагаем, при рассмотрении дела у судьи возникнут к предпринимателю вопросы.

Ирина Коноплицкая, юрист:

Судья будет задавать вопрос: почему индивидуальный предприниматель, который изготовил и доставил двери, не требовал в течение 4 месяцев оплатить стоимость этих дверей, если ее действительно не было.

То есть изначально у судьи может сложится мнение, что свой бизнес индивидуальный предприниматель ведет не совсем чисто. Врешь здесь, врешь и в другом. Но в любом случае, только вердикт судьи поставит точку в дверном тупике. Последний, мы надеемся, станет для кого-то открытием, а для кого-то ударом по лбу.

При подготовке сюжета мы очень хотели взять комментарий у индивидуального предпринимателя. И он, надо сказать, обещал до последнего. Увы, не сложилось. Надеемся, в суде ИП Ворошуха будет более разговорчив и у него будут серьезные аргументы в разговоре с потребителем. О нем, кстати, мы обязательно расскажем.