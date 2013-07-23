Председатель Белкоопсоюза и другие руководители задержаны при получении взятки. Фигурирует сумма - 500 000 долларов

Новости Беларуси. Председатель и руководители управления капительного строительства Белкоопсоюза задержаны за вымогательство взяток. Об этом 23 июля сообщили в Комитите госбезопасности.

Пресечь противоправную деятельность этой группы удалось в ходе мероприятий по наведению порядка в строительной отрасли. Речь идет о сумме в полмиллиона долларов. За эти деньги предлагалась земельные участки и объекты недвижимости, а также возможность строительства на объектах потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Антонович, начальник Управления КГБ Республики Беларусь:

При передаче очередной части взятки задержаны председатель Белкоопсоюза, начальник Управления и заместитель начальника Управления капитального строительства Белкоопсоюза, а также представители коммерческих структур. В отношении их возбуждено 5 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренных статьей 430 и 431 УК РБ. Задержанные находятся в следственном изоляторе.