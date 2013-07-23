Закон о конфискации машин у пьяных водителей в Беларуси вступит в силу в октябре 2013

Новости Беларуси. Закон о конфискации машин у пьяных водителей вступит в силу в октябре. Поправки в некоторые кодексы Республики Беларусь опубликованы 23 июля на Национальном правовом портале.

Президент Беларуси подписал закон 12 июля. Среди нововведений - конфискация авто, в том числе не принадлежащего самому нетрезвому водителю. Речь идет о повторном случае в течение года. Правда, это не будет касаться ситуаций, когда автомобиль угнали.

Штрафы значительно вырастут: с 15 базовых величин до 50-100. И если по вине пьяного водителя серьезно пострадал или погиб человек, виновный может получить от полугода до 7 лет лишения свободы. За гибель двух - до 10 лет. При этом никаких альтернативных вариантов наказаний за такие преступления в кодекс не вводится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шепелевич, водитель:

Пострадали все очень серьезно, пассажир погиб на месте аварии, я провел 45 дней в больнице и заново начал ходить. За то, что чтобы ужесточили меру наказания, потому что пьяному за рулем не место.

На счету нетрезвых водителей с начала года почти две сотни аварий и 35 смертей. Этот пьяный водитель на парковке совершил два ДТП и пытался скрыться от инспекторов: взобрался на вышку электропередач и начал угрожать самоубийством. К счастью, МЧС подоспело со спецоборудованием. Мириться с такой ситуацией на дорогах специалисты не стали и пьянству за рулем выставили барьер.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Еще в 2007 году была введена уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, но анализ статистических данных показал, что эта мера не в полной мере соответствовала улучшению ситуации на дорогах.

На проблему обратил внимание Президент. Предложения подготовила Генпрокуратура. Законопроект рассмотрели и приняли депутаты, одобрили сенаторы. И вот, Глава государства подписал документ, касающийся усиления мер ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Уже с октября за первую поездку «навеселе» предусмотрено лишение водительских прав и штраф до 10 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем сейчас. Если урок не усвоен – конфискация автомобиля, в том числе не принадлежащего самому нетрезвому водителю.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Ужесточение ответственности влияет на водителей. Во многих странах существует такая мера ответственности, как конфискация транспортных средств, как показывает, это достаточно действенная мера.

Увеличены сроки уголовной ответственности за совершение «пьяного» ДТП. Водитель, по вине которого погиб человек, теперь может получить до семи лет лишения свободы. Если жертв больше суд вправе приговорить к десяти годам тюрьмы.

Людмила Михалькова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Не стоит так усиливать ответственность вплоть до пожизненного лишения прав или до каких-то немыслимых размеров штрафов. На данный момент в порядке профилактики это соразмерно. Надо, чтобы люди были внимательны к тому, кому передают свой автомобиль.

Полностью искоренить пьянство за рулем вряд ли получится. Но то, что аварий с участием водителей подшофе станет меньше, очевидно. Расплата за такой соблазн приличная. Разработчики нововведений считают, что если закон поможет сохранить жизнь хотя бы одному человеку, усилия уже не напрасны.