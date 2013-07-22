Новости Беларуси. Без крыши над головой. В Бресте многодетная семья третий год судится с фирмой, которая задолжала им почти 195 миллионов рублей. Два года назад люди взяли кредит на льготных условиях на строительство частного дома. Часть средств перевели на счет фирмы, которая продавала пиломатериалы. Но, видимо, мечтам о своем жилье пока не суждено сбыться. Организация обанкротилась, оставив семью и без денег, и без стройматериалов.

Юрий Фурника, глава многодетной семьи, о большом доме мечтал давно. В 2011 семья обратилась в банк и получила кредит на льготных условиях - 195 миллионов белорусских рублей. Вот только за 3 года строительство дальше фундамента не продвинулось. Хозяин уверяет: виноваты в этом учредители фирмы, на счет которой он перечислил деньги, но пиломатериалов так и не увидел.

Юрий Фурника, потерпевший:

Я проплатил деньги в мае, до сентября бегал за ними, упрашивал — дайте. Миром, миром. Потом я потребовал книгу жалоб, это все есть в моих заявлениях.

После попыток мирно урегулировать конфликт, Юрий обратился в суд. Выиграв дело, вздохнул спокойно, но, как оказалось, праздновать победу было рано: фирма обанкротилась, имущество распродано, а значит, взыскивать причитающиеся семье деньги просто не с кого. Не дождавшись выполнения решения суда, мужчина стал обращаться с жалобами в надзорные органы.

Олег Цыганов, старший прокурор отдела по надзору за дознанием Брестской областной прокуратуры:

Прокуратурой Брестской области изучен данный материал, установлена неполнота. Поэтому было принятое решение отменено, а проверка возобновлена.

Пока идут проверки обанкротившейся фирмы, в том же здании, с теми же телефонами и с теми же строительными материалами, сегодня работает ИП под другим названием. Но учредители этого предприятия - близкие родственники предыдущих собственников.

Ирина Маркова, председатель Брестской организации Белорусского общества защиты потребителей:

Это семейная фирма. На семью зарегистрировано несколько фирм. И все они работают на одной и той же территории. Поэтому понять, кто из них отвечает за что, невозможно. И когда возникает конфликт один из членов семьи, который представляет интересы фирмы, сразу же говорит, что он здесь не работает. А то, что он работает в интересах всей семьи — это уже становится предметом спора.

Когда в этой истории будет поставлена точка, неизвестно. В суд планируют подать уже учредители обанкротившейся фирмы.

Николай Андрейчук, председатель суда Брестского района:

Судебными исполнителями первоначально была проведена проверка, и мы усомнились в подлинности представленных суду документов. Назначена была проверка, направили материалы в прокуратуру Брестского района и УДФР для проверки правильности составленных документов и их подлинности. Скорее всего, есть основания для возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Участникам скандала вновь предстоят судебные тяжбы. Тем временем, у многодетной семьи истекает трехлетний срок, отведенный на строительство. А значит, осуществление заветной мечты семьи Фурника о большом доме вновь откладывается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.