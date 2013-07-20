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В Беларуси все чаще применяют альтернативные заключению под стражу меры пресечения

20 июля 2013 14:10
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Новости Беларуси. В Беларуси все чаще применяют альтернативные заключению под стражу меры пресечения. Возросло количество случаев залогов, личного поручительства, а также домашнего ареста. Это было отмечено на очередной коллегии Следственного комитета, где рассматривались вопросы служебной деятельности, эффективность исполнения подразделениями требований Концепции совершенствования мер уголовной ответственности.

Основными причинами отмены либо изменения мер пресечения на более мягкую являются возмещение обвиняемыми вреда, а также активное сотрудничество со следствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Шандарович, начальник главного Следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:
Следственными подразделениями на системной основе принимаются меры по расширению практики освобождения лиц от уголовной ответственности, в том числе в связи с привлечением и к административной ответственности, утратой деянием общественной опасности, деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим. Особую актуальность в настоящее время по делам об экономических преступлениях приобрела такая мера пресечения, как залог.

# Следственный комитет Беларуси # Олег Шандарович # Государственная политика

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