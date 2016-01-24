Новый закон о борьбе с коррупцией: правонарушения стали невыгодными

Новости Беларуси. 24 января вступил в силу новый закон о борьбе с коррупцией. Акцент сделан на профилактику правонарушений. Чиновников будут проверять на соответствие расходов и доходов. Те, кто был уволен по дискредитирующим обстоятельствам, в течение пяти лет не смогут занимать руководящие посты. Совершившие серьёзное преступление и вовсе никогда не вернутся на госслужбу. В документе нашли отражение и отдельные инициативы граждан. Например, вводится институт общественного контроля для борьбы с коррупцией.

Подробности громких коррупционных дел общественности докладывают периодически. Однако в Беларуси подобные преступления скорее исключение, чем правило. Коррупция известна со времен древних цивилизаций. И во всем мире знают, что искоренить ее нельзя. Но можно сделать так, чтобы правонарушения стали невыгодными.

К слову, морально готовить чиновников к пониманию ответственности за коррумпированные деяния начинают еще во время их учебы. В институте, где куют управленческие кадры для всей страны, введен курс лекций «Противодействие коррупции». И там в подробной форме объясняют, что ждет за подобные преступления. И еще одна деталь: принимают в институт людей только с кристально чистой репутацией.

Андрей Цобкало, заместитель директора института государственной службы – декан факультета подготовки и переподготовки кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Курс противодействие коррупции очень полезен. И в познавательном плане, и в моральном. На госслужбу идут люди преданные, которые любят свою родину, государство. У них, я думаю, и в мыслях нет такого, чтобы проявилась коррупционная составляющая.

Обновленная версия Закона о борьбе с коррупцией тоже носит профилактический характер. В документе нет положений об усилении ответственности или увеличении сроков лишения свободы. Буква этого закона рекомендует хорошо подумать, прежде чем пойти на должностное преступление.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Говорить о том, что кто-то, посмотрев на дополнения и изменения, которые внесены в этот закон, станет более изощренным при совершении этих преступлений, вряд ли можно, потому что характер этих изменений предупреждает эту деятельность.

В частности, идя на преступление, должностное лицо рискует остаться без пенсии госслужащего. Денежные выплаты, конечно, будут, но в среднестатистическом размере. В сумме разница получается немаленькая.

Еще одно новшество закона касается карьерной лестницы. Однажды потеряв свою репутацию приличного человека, попавшись на взятке или совершив другое должностное преступление, чиновник уже не будет принят на госслужбу.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

К сожалению, такие случаи имели место. Вот даже на объединении «Сукно» имел случай, когда три заместителя директора, будучи судимыми за корыстные преступления, вновь стали заместителями.

Имущественное положение госслужащих становится более прозрачным. Декларирование было обязательным и ранее, однако теперь финансовые отчеты чиновников проверят еще и на соответствие доходов и расходов. Жизнь – только по средствам. При выявлении несоответствий госслужащему будет предложено передать 25% от того, что свыше, в доход государству. К слову, вероятность остаться не пойманным на слове нулевая. Может сработать и закон подлости.

Андрей Ковалевский, начальник управления налогообложения граждан, декларирования доходов и имущества Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Проверка деклараций проводится кадровой службой раз в пять лет. Но это не значит, что можно четыре года обманывать кадровую службу, а потом правильно заполнить. Руководитель госоргана имеет право организовать проверку и вне зависимости от пятилетнего критерия.

Еще на стадии законопроекта документ активно обсуждался в обществе. Во время его подготовки белорусы направили в адрес разработчиков более 300 предложений. Некоторые из них нашли отражение в окончательной редакции закона. Например, институт общественного контроля. У простых граждан появляется возможность активно участвовать в антикоррупционном процессе.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Эта эволюция законодательного акта, он не возникает как новый, а идет в развитие. Он свою сослужит службу, потому что все то, что было не доработано, не давало работать эффективно, — исправлено. Я думаю, что мы будем опять же с гордостью констатировать, что на постсоветском пространстве мы занимаем одно из последних мест по уровню развития коррупции.

При разработке новой редакции белорусского закона учитывался международный опыт. Некоторые моменты, которые уже доказали свою эффективность на практике, отражены в документе. Мир по-разному борется с коррупцией. Например, в Нидерландах существует и целая система материальных поощрений тех чиновников, на которых не пала тень подозрения в коррупционных деяниях. А вот Китай борется кардинальными методами. Там действует, пожалуй, самое жесткое антикоррупционное законодательство. За взятки или хищения госимущества чиновникам грозит смертная казнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.