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Новости по тегу #Андрей Ковалевский

МНС: граждан Беларуси все чаще втягивают в нелегальный оборот криптовалюты
11 июля 2026 17:00

МНС: граждан Беларуси все чаще втягивают в нелегальный оборот криптовалюты

В МНС рассказали, кому необходимо отчитаться о доходах за 2025 год
10 марта 2026 17:05

В МНС рассказали, кому необходимо отчитаться о доходах за 2025 год

Извещения об уплате имущественных налогов будут разосланы не позднее 1 октября
31 июля 2025 07:27

Извещения об уплате имущественных налогов будут разосланы не позднее 1 октября

В МНС рассказали, кому нужно декларировать доходы, полученные в 2024-м
11 февраля 2025 17:07

В МНС рассказали, кому нужно декларировать доходы, полученные в 2024-м

Андрей Ковалевский о новом законе для ИП: с точки зрения налогов ничего не поменяется
06 мая 2024 16:41

Андрей Ковалевский о новом законе для ИП: с точки зрения налогов ничего не поменяется

Предоставить налоговые декларации за 2023-й физлицам необходимо не позднее 1 апреля
29 февраля 2024 13:59

Предоставить налоговые декларации за 2023-й физлицам необходимо не позднее 1 апреля

Белорусы смогут погасить имущественный налог единым платежом в 2024-м
09 ноября 2023 13:42

Белорусы смогут погасить имущественный налог единым платежом в 2024-м

Больше стало парикмахеров и репетиторов. В Беларуси растёт количество самозанятых граждан
30 сентября 2021 06:56

Больше стало парикмахеров и репетиторов. В Беларуси растёт количество самозанятых граждан

«Все случаи не пропишешь»: кто в первую очередь может быть освобожден от уплаты сбора на финансирование госрасходов
14 февраля 2017 17:30

«Все случаи не пропишешь»: кто в первую очередь может быть освобожден от уплаты сбора на финансирование госрасходов

Завершается кампания по декларированию доходов: финансовые отчеты белорусы должны представить до 1 марта
27 февраля 2016 11:29

Завершается кампания по декларированию доходов: финансовые отчеты белорусы должны представить до 1 марта

Новый закон о борьбе с коррупцией: правонарушения стали невыгодными
24 января 2016 17:18

Новый закон о борьбе с коррупцией: правонарушения стали невыгодными