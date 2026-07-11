Новости по тегу #Андрей Ковалевский

Правоохранители оперативно выявляют новые мошеннические схемы, а законодательство становится все жестче по отношению к тем, кто использует интернет и криптовалюту для незаконного заработка.
Речь идет о зарплатах в иностранных фирмах, зарубежных дивидендах и процентах по счетам в банках других стран.
Соответствующие суммы уже появляются в личных кабинетах плательщиков. В начале августа извещения начнут передавать по почте, но большинство выгрузят именно в личные кабинеты.
Впервые налоговые декларации необходимо предоставить гражданам, чей годовой доход превысил 200 тысяч рублей.
10 октября 2026 09:38
10 октября 2026 09:25
10 октября 2026 09:04
10 октября 2026 09:01
10 октября 2026 08:48
10 октября 2026 08:37
10 октября 2026 08:36
10 октября 2026 08:23