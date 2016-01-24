Вступил в силу новый закон о борьбе с коррупцей

Новости Беларуси. Новый закон о борьбе с коррупцией вступил в силу в Беларуси. Документ прежде всего будет играть профилактическую роль и работать на упреждение. Запрещено назначать на руководящие посты уволенных по дискредитирующим обстоятельствам, если с момента проступка не прошло пяти лет. Больше никогда не вернутся на госслужбу те, кто ранее совершил серьёзное преступление.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Новые нормы, которые предусмотрены данным законом, направлены на профилактику коррупционных проявлений. В частности, сделана попытка сделать совершение этих преступлений невыгодными. Предусмотрено лишение должностных лиц, которые совершили коррупционное проявление, пенсионного обеспечения. Сделана попытка сделать имущественное положение более прозрачным.

В новом правовом акте также нашли отражение и отдельные инициативы граждан. Они поступили во время публичного обсуждения законопроекта. Например, вводится институт общественного контроля для борьбы с коррупцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.