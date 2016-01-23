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В Беларуси вступил в силу обновленный закон «Об обращении граждан»

23 января 2016 10:41
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Новости Беларуси. Новое в законодательстве «Об обращениях граждан». Сегодня, 23 января, вступил в силу документ, который  позволяет организациям подавать в суд на так называемых профессиональных жалобщиков. С тех, кто направляет необоснованные заявление с завидной периодичностью, теперь будут взыскивать  расходы,  связанные с их рассмотрением.

Касаются нововведения и электронных писем. Они теперь должны сопровождаться  копиями необходимых документов. Также закон уточняет порядок ответа на коллективные обращения. Его получит один из заявителей с просьбой рассказать остальным о принятом решении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Предприятия Беларуси

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